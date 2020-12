Les noves tecnologies i els nous usos que se'n fan condicionen el disseny de l'espai urbà. Així ho ha entès l'Ajuntament de Guils de Cerdanya, el qual ha convertit un mirador popular del municipi en el primer Punt Selfie de la Cerdanya.

L'actuació ha consistit a reinterpretar un mirador tradicional del poble des del qual veïns i visitants s'aturen per contemplar la vall en el passeig que ascendeix a Fontanera. Els nous costums dels que s'hi aturen ja no imposen tan sols l'observació de la panoràmica, amb Puigcerdà i el seu turó en primer terme i els cims del Puigmal, la Tosa, Penyes Altes i el Cadí de fons, sinó que ara també obliguen a fer-se una fotografia de tipus selfie. Per això l'Ajuntament ha fet instal·lar un nou format de senyal que inclou un marc que simula un gran telèfon. El marc incorpora la inscripció de Guils per tal que la ubicació de la fotografia faci promoció del municipi. El nou senyal també inclou un suport a la part central format per dues ´G' de Guils, el qual permet sostenir el mòbil per utilitzar la càmera dorsal del telèfon, la qual generalment ofereix millor resolució que la frontal, per a qui vulgui prendre una imatge amb el sistema tradicional de l'obturació retardada.

El nou Punt Selfie s'ha instal·lat al mirador de les Cies, situat a una altura de 1.435 metres en un dels revolts de la carretera de la Feixa que donen accés a l'entorn de les pistes d'esquí nòrdic de Guils Fontanera.

Tècnics de Turisme de la Cerdanya han valorat molt positivament la mesura perquè es tracta d'una intervenció senzilla que, no obstant això, pot generar molt impacte turístic. Això és així perquè l'acció de la selfie en un indret identificable possibilita que la imatge circuli més per les xarxes alhora que ajuda el municipi a fer-se difusió com a destí turístic. La moda de fer-se fotos en espais com el nou Punt Selfie de Guils motiva alguns aficionats a la fotografia i les xarxes socials a col·leccionar retrats i difondre'ls per Internet.

El mirador de les Cies és a pocs metres del nucli urbà de Guils, des d'on s'hi pot anar en una breu caminada ascendent.