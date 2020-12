Junts per Cerdanya intentarà ser al Parlament amb la llista de Girona

L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha valorat molt satisfactòriament la seva participació a les eleccions primàries de la circumscripció de Junts per Girona per formar part de les llistes electorals al Parlament i, a pesar de no haver aconseguit els vots necessaris, ha anunciat que no descarta formar-ne part quan es completin. Casamajó també ha avançat que les seves aspiracions a arribar al Parlament no acaben aquí perquè té la ferma intenció d'intentar representar la Cerdanya al l'hemicicle de la Ciutadella.

Casamajó va obtenir 24 vots, xifra que representa el 4,3% del cens electoral. Per a l'alcalde de Ger es tracta d'una xifra important tractant-se d'un candidat de la Cerdanya, comarca situada lluny dels cercles de poder i, ahora, dividida en dues circumscripcions electorals. El candidat ha apuntat que ,«com a mínim, em va votar tota la militància de la comarca i gent de fora la Cerdanya perquè tinc més vots que no pas afiliats a la comarca que em podien votar». Això fa veure a Casamajó i als cap de Junts a la vall que la militància local està activada.

Els 24 vots van situar l'alcalde de Ger en tretzè lloc a les primàries de tota la demarcació gironina. Una vegada designats els quatre primers candidats, ara Casamajó té encara la possibilitat que en el disseny de la resta de la llista, la direcció del partit el triï tant per la posició assolida com per la representativitat territorial: «És difícil però ja hem fet una passa més; escollits els quatre primers llocs, no podem descartar que em posin en un lloc elevat a la llista, tot i que sé que és difícil». En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat que la seva voluntat de continuar intentant arribar més enllà de la política local i comarcal ve donada, justament, per la voluntat de treballar per resoldre l'anomalia que suposa la divisió provincial a la comarca: «Som una comarca que estem integrats a l'Alt Pirineu pel que fa a vegueria, però quant al partit estem partits entre Girona i Lleida». Casamajó ha remarcat que «la participació a les primàries ha estat positiva perquè és important que tothom conegui la situació de la Cerdanya. Ho continuarem intentant».