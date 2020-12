Indignació a Puigcerdà perquè Educació no tanca l'institut

Indignació a l'institut Pere Borrell de Puigcerdà perquè, segons coincidiran pares i docents, el departament d'Educació està permetent un risc titllat d'inadmisible davant la situació límit en la que es troba al centre. L'AMPA de l'institut ha adreçat una carta al conseller d'Educació, Josep bargalló, en la que demana, de la mateixa manera que ho han fet els mestres, que aquests últims dies de classe es facin de manera totalment virtual, petició que ha estat denegada pel govern.

L'institut es troba amb prop d'un terç dels seus 760 alumnes en confinament a causa d'un brot de 48 positius per Covid-19 en els últims 20 dies. Això ha comportat que actualment uns 210 alumnes i 15 professors estiguin tancats a casa, fent molt difícil la gestió del centre. L'Associació de Pares i Mares ha redactat un comunicat en el qual denuncia la situació i assenyala el departament. En la carta, les famílies argumenten que "la situació sanitària és molt preocupant, amb 207 alumnes i 15 professors confinats, amb 48 positius per covid els darrers 19 dies. L'equip directiu està confinat i no hi ha suficients professors per atendre totes les classes i vigilar als patis. Creiem que la situació està totalment descontrolada i portar els nostres fills a l'institut és exposar-los a un risc inadmisible. Totes les famílies disposem dels mitjans adequats per fer classes telemàtiques des del setembre no suposant cap inconvenient per l'aprenentatge el canvi de format. Des de l'associació de pares i mares demanem seny i empatia als representants polítics. Sabem que l'alcalde de Puigcerdà està fent costat a la població cerdana, que moltes famílies ja no deixen anar als seus fills a l'institut obligats així a perdre's classes i que aquesta situació es pot tornar a repetir", exposen.



Molts alumnes ja es queden a casa

Davant d'aquesta situació, moltes famílies han decidit aquest dilluns ja no portar els fills al centre, i dels 492 alumnes d'ESO tan sols hi han anat 71. Per això aquest últim dia de classe, a l'institut s'hi respira un ambient de total tranquil·litat, segons ha explicat la mestre Elisenda Ramos de l'equip directiu.

El confinament de molts alumnes de Puigcerdà que han estat positius o contacte directe de positius s'allargarà fins el dia 28 de desembre, de manera que passaran bona part de les vacances de Nadal tancats a casa.