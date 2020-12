Llívia comença a adequar les restes del fòrum per a la visita turística

L'Ajuntament de Llívia ha començat a preparar un dels recursos culturals i turístics que pròximament s'incorporarà a l'oferta de visites locals: les restes arqueològiques del fòrum romà. Segons ha informat el mateix consistori, acabada la nova campanya d'excavacions al jaciment, els tècnics han començat a adequar el jaciment per ser visitat.

Els responsables de les excavacions han apuntat que, si bé es pot tractar d'un canvi menor perquè encara queden moltes transformacions sobre el terreny, amb l'actuació que s'ha fet al jaciment es pot fer un pas clau en l'aspecte visual. Així, per fer entenedors els diversos espais ja excavats, els tècnics han posat graves de colors per diferenciar-los. El procés ha inclòs la col·locació de graves i d'una tela que impedeix el creixement d'herbes així com la col·locació d'uns llistons «per evitar que alguna estructura quedi coberta per les graves», segons han explicat els responsables.

Sobre el terreny, les graves vermelles simulen un opus signinum o un terra preparat amb ceràmica triturada, i que identifica les habitacions tancades del fòrum. Un segon grup, de graves grises, identifiquen les zones ombrívoles com ara l'espai porticat del fòrum. Un tercer grup, de graves blanquinós, identifica l'espai obert al sol del pati interior del fòrum.

Amb les futures campanyes d'excavacions al jaciment es completarà la recerca i es farà encara més visible la separació dels espais diferents.