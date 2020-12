Puigcerdà continua sent el municipi amb més risc de rebrot, que està a l'alça

El risc de rebrot continua a l'alça a Puigcerdà, que es manté com el municipi amb més perill de contagi de tot Catalunya. Ahir, aquest índex se situava a 4.380 punts a la capital ceretana, molt per sobre del segon en aquest rànquing, que era Vilafant, amb 1.369. A la capital comarcal va baixar, encara que molt poc, la velocitat de transmissió, l'anomenada Rt, que ahir era de 2,72. Tot i així, era la quarta població on els virus es transmetien més ràpidament. El risc de rebrot en el conjunt del Catalunya ahir era de 354 punts, segons les darreres dades del Departament de Salut.

Les xifres de Manresa tampoc no eren bones ahir, i és que la capital del Bages se situava, de nou, com a quarta població del país amb més possibilitats de rebrot amb 736 punts, una dada lleugerament inferior a la del dia anterior, que era de 798. L'Rt també era millor, tot i baixar només tres dècimes i situar-se en 1,67. A Martorell el risc de rebrot era de 540 i a Igualada de 478.

Les dades comarcals també eren preocupants ahir, i la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Bages figuraven entre les deu comarques amb més risc de contagi. De fet, a tot Catalunya el risc era molt alt, i només sortien de les xifres alarmants el Pallars Sobirà, amb un risc mitjà-alt, i l'Alta Ribagorça, amb un nivell baix. Les xifres a la Cerdanya, amb 4.275 punts, estaven molt per sobre de la segona en el rànquing, que era la Terra Alta amb 1.707. S'ha de tenir en compte que dissabte a la Cerdanya la xifra era de 3.868 punts. Dades que indiquen un empitjorament diari preocupant.

El Solsonès té un risc de rebrot de 653 punts, i una Rt de 2,97; el Berguedà és de 593 i un Rt d'1,79; el Bages el risc és de 537 i té una velocitat de transmissió d'1,63; l'Alt Urgell és de 334 i 1,14; l'Anoia ha augmentat a 267 i té una Rt d'1,26; i al Moianès, la dada se situa als 184 punts, i la velocitat de transmissió és d'1,17.

117 positius més

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 25.020 casos confirmats per PCR o testos d'antígens, 117 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 27.935 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.917 persones a la regió central, dues més que les declarades dissabte.

El risc de rebrot ahir va baixar 17 punts i se situava en 438, mentre que la setmana anterior era de 294. La taxa de reproducció del virus va baixar cinc centèsimes i estava en l'1,41 (la setmana del 3 al 9 de desembre era d'1,05). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 173. La incidència a 14 dies és de 326, pels 298 de la setmana del 3 al 9 de desembre. El 5,45% de les proves que es fan són positives.

En el conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, segueix a l'alça i ha passat a 1,53, dues centèsimes més en comparació amb ahir dissabte (1,51). El risc de rebrot també creix i ja és de 354, 18 punts més, mentre que la incidència a 14 dies s'eleva de 239,19 a 248,32, segons les últimes dades del Departament de Salut.

S'han declarat 1.423 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 339.050 des de l'inici de la pandèmia.

El 4,84% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 6 noves morts i el total és de 16.583. Hi ha 1.567 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 47 més que en el balanç anterior, i 320 persones a l'UCI, 9 menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 179 punts entre els dies 3 i 9 de desembre, i ha pujat fins a 354.

Pel que fa a l'Rt, va pujar ahir dues centèsimes i se situa en l'1,53. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 372.111 casos.