Llívia vol que l'Alta i la Baixa Cerdanya siguin considerades com una única unitat per la mobilitat

Llívia vol que l'Alta i la Baixa Cerdanya siguin considerades com una única unitat per la mobilitat

L'Ajuntament de Llívia (Cerdanya) ha demanat que tota la comarca, és a dir, la part catalana i també la francesa, sigui considerada com una única unitat en termes de mobilitat, aplicant la mateixa mesura que el Govern ha autoritzat en el cas de l'Alt Urgell i Andorra. Així ho ha expressat el seu alcalde, Elies Nova, en una carta enviada al vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, en la qual ha lamentat que no s'hagin tingut en compte les "particularitats" d'aquesta zona fronterera. A més, el batlle ha dit que la realitat del municipi es veu agreujada pel fet de ser un enclavament envoltat de territori administrat per França i ha assegurat que un 90% dels clients que reben els comerços i empreses situades en aquesta localitat són de l'Alta Cerdanya.

Nova també ha destacat els "vincles familiars" existents entre els veïns que resideixen en una banda i l'altra de la frontera i ha detallat que tot aquest territori, a més del Capcir, actua com una única àrea sanitària, tenint en compte que el seu equipament de referència és l'Hospital de Cerdanya, l'únic d'Europa que és de caràcter transfronterer. En aquest sentit, també ha dit que la carretera que uneix Llívia a Puigcerdà és a la vegada un dels eixos principals de circulació per als veïns de l'Alta Cerdanya que van a aquest centre sanitari.

L'alcalde de Llívia creu que el Govern no ha tingut "voluntat" per voler negociar un acord similar a què s'ha arribat en el cas de la comarca de l'Alt Urgell i Andorra. També ha explicat que des de l'executiu català li han respost que estudiaran la petició, però que veuen difícil que aquesta es pugui aplicar. Sobre aquesta qüestió, Nova ha afirmat que encara que les negociacions amb França puguin ser complicades, el fet que la frontera entre aquest país i el Principat estigui oberta exemplifica que és possible "assimilar" les dues bandes administratives de la Cerdanya.