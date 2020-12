Els controls pel confinament de la Cerdanya provoquen cues al túnel del Cadí

La Cerdanya s'ha llevat aquest dimecres al matí com a comarca confinada i ja n'ha començat a notar els primers efectes amb cues a la C-16 d'entrada a la comarca. En concret, al voltant de les 9 del matí s'ha format una cua d'uns cinc quilòmetres (bàsicament, tot dins del túnel del Cadí) pel dispositiu d'accés que hi han muntat els Mossos d'Esquadra en l'espai situat entre la boca nord i el peatge per fer el control dels vehicles.

Hi ha desplaçades dues furgonetes de la BRIMO i una desena d'agents, que aturen els vehicles un per un i demanen als conductors que acreditin el motiu pel qual volen entrar a la comarca. Més d'un conductor no ho ha pogut fer i se'l feia girar. El mateix control també es realitza de baixada, per sortir de la Cerdanya cap al Berguedà, però en aquest cas el trànsit, tot i l'aturada momentània, era fluid.

Els Mossos d'Esquadra han muntat des de primera hora del matí dos dispositius més a les carreteres cerdanes per al control d'entrada i sortida cap a comarques veïnes. D'una banda, se n'ha instal·lat un de fix a la N-260, al municipi de Martinet, per al pas entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i, de l'altra, s'ha habilitat un control mòbil a la collada de Toses, la connexió amb el Ripollès, que és l'altra comarca per a la qual s'ha decretat el confinament.

Del 23 al 6 de gener, el confinament comarcal està en vigor tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, tot i que una bombolla de convivència podrà canviar de comarca per anar a una segona residència i també per visitar familiars. No podrà fer-ho, però, si viu a la Cerdanya o al Ripollès, comarques que des d'aquesta mitjanit estan confinades perimetralment per ordre de la Generalitat, que ha decidit tancar la restauració, la cultura (excepte museus i biblioteques) i els esports d'aquests dos territoris i durant 15 dies.