Els dissidents d'ERC de la Cerdanya avisen que hi haurà quinze baixes

El grup de militants autoanomenat Dissidència ERC Cerdanya ha avisat el partit que en les pròximes setmanes registrarà una quinzena de baixes. Entre els responsables del grup hi ha l'exregidor de Puigcerdà que va ser cap de llista a les municipals del 2015 Raimon Ribas i el també candidat a les últimes eleccions i exmembre de l'executiva de Puigcerdà Nadal Cabiscol. Els dissidents afirmen que de moment són vuit i asseguren que pròximament seran el doble a causa del descontentament amb la dinàmica del partit tant a nivell comarcal com de Puigcerdà.

Cabiscol ha assegurat que «ja sabem que durant aquest any s'han donat de baixa del partit deu persones, si bé dues eren defuncions, i n'hi haurà més no tan sols de Puigcerdà sinó que de tota la comarca». Dissidents ERC Cerdanya ha criticat la posició del partit al Consell Comarcal: «Es van aconseguir set consellers i hi havia una clara opció de formar govern gràcies a l'acord que s'havia aconseguit amb Endavant Cerdanya, després de llargues i dures negociacions; en lloc de fer un bon ús d'aquesta eina, el partit va decidir donar suport un cop més al sistema que ens ha governat i conduït fins a l'actualitat: especulació, precarietat, destrucció de l'entorn i del medi, falta d'habitatge assequible, i una constant vulneració de drets laborals...». Els díscols d'ERC han afirmat que «com a militants ens hem sentit ferits, menyspreats i traïts per les accions que el partit ha dut a terme a la comarca». El grup també ha criticat el partit a Puigcerdà: «Estem segurs que la política municipal no es fa només a les xarxes socials i als plens, sobretot ara que hi ha un equip al davant amb el suport d'una executiva local s'ha de fer més carrer i conèixer els seus vilatans i els seus respectius problemes».