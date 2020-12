Del 23 al 6 de gener, el confinament comarcal està en vigor tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, tot i que una bombolla de convivència podrà canviar de comarca per anar a una segona residència i també per visitar familiars. No podrà fer-ho, però, si viu a la Cerdanya o al Ripollès, comarques que des d'aquesta mitjanit estan confinades perimetralment per ordre de la Generalitat, que ha decidit tancar la restauració, la cultura (excepte museus i biblioteques) i els esports d'aquests dos territoris i durant 15 dies.





Quan puc entrar i sortir de la Cerdanya?

Altres restriccions

Un centenar de policies controlaran el confinament perimetral

La restricció serà d'entrada i sortida de les dues comarques i ni la visita a familiars ni el desplaçament a segones residències seran excepcions per saltar-se-la. Aquest dimecres al matí s'han format les primeres cues per entrar a la Cerdanya a causa d'un control policial a la C-16. Entre les excepcions que permetran entrar o sortir del Ripollès i la Cerdanya hi ha, segons va informar aquest dimarts a la nit el Govern.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que es tracta d'una restricció total d'entrades i sortides (també de la interacció entre les dues comarques) amb les excepcions habituals de desplaçaments per motius laborals, sanitaris o de cura de menors o de persones dependents, entre d'altres.Es podria anar del Barcelonès al Berguedà, per exemple, a través de la collada de Toses, si fos el cas. "Una persona del Barcelonès o de l'Alt Empordà que hagi de desplaçar-se pel túnel del Cadi té la possibilitat de fer-lo sempre que comenci i surti fos d'elles", ha exemplificat Sàmper.Sàmper també ha explicat que lesromandran obertes, per bé que es tancaran els serveis que s'ofereixen a les estacions.El titular d'Interior ha assenyalat també que elen totes dues comarques -confinades per separat- es manté com en la resta de Catalunya: fins a la 1 de la matinada els dies 24, 25 i 31 de desembre i fins a les 23 hores el 5 de gener, això sí, ha remarcat, només per a tornar al domicili i no per a acudir a trobades socials.Pel que fa als, es mantenen oberts els de primera necessitat, tal com és habitual, i la resta hauran de limitar l'aforament al 30% de la capacitat. Els establiments de més de 800 metres quadrats també podran obrir amb aquest límit i, a més, reduint la superfície hàbil.Per controlar que es compleix el confinament, els Mossos d'Esquadra i les policies locals dels diversos municipis d'ambdues comarques establiran dispositius tant a carreteres principals com secundàries, que implicaran la participació d'un centenar d'agents diaris durant els quinze dies que dura la mesura.Així ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, que ha detallat que es tracta d'un dispositiu de caràcter "progressiu" que la policia catalana desplegarà a totes les carreteres principals i secundàries d'accés i sortida a les comarques afectades.Per verificar el compliment del confinament,en diferents punts del territori.Segons Molinero, aquest dispositiu ha estat confeccionat prenent com a base els que es van dissenyar arran dels confinaments del Segrià (Lleida) i la Conca d'Òdena (Barcelona) però adaptant-lo a la "realitat territorial" de la Cerdanya i el Ripollès, les carreteres, ha recordat, "no tenen res a veure". "Hem treballat en l'adaptació del dispositiu per tancar les carreteres específiques i accessos a cadascuna de les comarques afectades", ha matisat.Molinero ha apel·lat també a la "col·laboració ciutadana" en un context "difícil" a les carreteres per la "climatologia molt intensa", especialment la setmana que ve, quan es preveu que la temperatura caigui en picat.Per això, ha demanat a aquelles persones que a partir d'aquest dimecres hagin d'entrar o sortir d'aquestes comarques que portinperquè la policia pugui corroborar que es tracta d'una causa justificada.El confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès durarà al menys 15 dies, encara que podria prorrogar-se en funció de l'evolució epidemiológica.