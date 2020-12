Veïns de la Cerdanya organitzen una concentració contra les noves mesures

Un centenar de persones del sector de la restauració s'han concentrat aquest dimecres al migdia davant l'ajuntament de Puigcerdà responent a la convocatòria via Telegram dels veïns de la Cerdanya per protestar contra les mesures de confinament aplicades per la Generalitat a la comarca. La concentració s'havia convocat per a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament.

Els assistents han expressat indignació per l'efecte de les recents mesures, que obliguen a tancar bars i restaurants de la Cerdanya i també del Ripollès, sobre un sector de la restauració ja molt tocat per la pandèmia. Durant la concentració s'han pogut veure pancartes amb la frase «N'estem fins als ous», cassoles i plats per expressar el rebuig contra la classe política. Els participants també han llançat ous contra el terra de l'ajuntament.

Sota el lema «Desobediència Cerdanya», la convocatòria s'ha difós per les xarxes socials pel malestar que ha generat la gestió que el Govern ha fet de la pandèmia a la comarca aquestes últimes setmanes, i ja s'hi han adherit entitats de pes com Empresariat Cerdanya.

Aquest malestar l'ha fet evident la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, Nati Bover, que ha esclatat contra el govern i ha assegurat que aquestes noves mesures de confinament a la Cerdanya «són l'estocada final per al negoci turístic de la Vall". Bover ha assegurat que aquest tancament afectarà de ple a prop d'un miler de famílies dels 288 bars i restaurants de la comarca, que viuen directament del negoci de la restauració.

La presidenta de l'associació ha criticat les formes en què el govern aplica aquestes mesures, sense ni tan sols informar el sector. En un to de frustració i molta ràbia la representant dels restauradors cerdans ha afirmat que té la voluntat d'anar en contra de les noves mesures, amb l'ajuda de la Federació d'hostaleria de les comarques gironines, però que no tenen eines per fer-ho i més en l'actual situació d'interinitat amb la qual es troba el govern.



El Ripollès reclama ajudes

De la mateixa manera, hi ha indignació i ràbia dels hotelers i restauradors del Ripollès pel tancament perimetral decretat pel Procicat per contenir els contagis de covid-19 a la comarca. El president de l'Associació d'Hostaleria de la comarca, Fran Barroso, ha lamentat que la decisió s'hagi pres quan falten dos dies per Nadal i en un moment en què hi havia un 90% de reserves de mitjana després de l'obertura de fa una setmana de les pistes d'esquí.

El president del gremi denuncia que els ha enganxat amb les «neveres plenes» i reclamen ajudes directes davant les «pèrdues milionàries» que tindrà el sector. Unes restriccions que temen que sigui «l'estocada definitiva» per a molts negocis. Recorda que el sector representa el 60% del PIB de la comarca i demana que se'ls tingui en compte.