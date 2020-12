Rècord d'hospitalitzats per covid-19 a l'Hospital de la Cerdanya des de l'inici de la pandèmia

L'Hospital de Cerdanya ha assolit aquest dimecres el rècord d'ingressats per covid-19 amb un total de 14 pacients des de l'inici de la pandèmia. Xavier Conill, director adjunt de l'Hospital de Cerdanya, ha constatat que "és preocupant" el pas de 2 pacients de mitjana a 14 en menys de 10 dies. Això ha portat l'hospital a ampliar les places d'aïllament i a ampliar el personal mèdic i d'infermeria. El director adjunt de l'Hospital de Cerdanya ha destacat que la situació ara "no és de col·lapse", però si no s'haguessin pres mesures ara, ha indicat que en deu dies s'hauria pogut arribar a situacions "de més risc". Dels 8 llits habilitats per a pacients covid-19 s'ha passat a 12 en els darrers dies.

Conill ha explicat que la zona d'aïllament encara té possibilitats de créixer, però ha recordat que cada cop que s'habilita un llit d'aïllament se'n perd un de normal. Aquest fet suposa haver de començar a desprogramar activitats no urgents per poder donar resposta a aquests increments de pacients de covid-19.

Pel que fa a professionals confinats de l'Hospital de Cerdanya, aquest dimecres n'hi ha 8. Conill ha dit que l'Hospital "no va coix de personal" però sí que s'han hagut de reprogramar vacances i incorporar reforços, com ara estudiants d'últim curs de Medicina.



Cues a primera hora al túnel del Cadí

La Cerdanya s'ha llevat aquest dimecres al matí com a comarca confinada i ja n'ha començat a notar els primers efectes amb cues a la C-16 d'entrada a la comarca. En concret, al voltant de les 9 del matí s'ha format una cua d'uns cinc quilòmetres (bàsicament, tot dins del túnel del Cadí) pel dispositiu d'accés que hi han muntat els Mossos d'Esquadra en l'espai situat entre la boca nord i el peatge per fer el control dels vehicles.

S'hi han desplaçat dues furgonetes de la BRIMO i una desena d'agents, que aturen els vehicles un per un i demanen als conductors que acreditin el motiu pel qual volen entrar a la comarca. Més d'un conductor no ho ha pogut fer i se'l feia girar. El mateix control també es realitza de baixada, per sortir de la Cerdanya cap al Berguedà, però en aquest cas el trànsit, tot i l'aturada momentània, era fluid.

També s'han muntat diferents controls a diferents punts de les carreteres cerdanes. D'una banda, se n'ha instal·lat un de fix a la N-260, al municipi de Martinet, per al pas entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i, de l'altra, s'ha habilitat un control mòbil a la collada de Toses, la connexió amb el Ripollès, que és l'altra comarca per a la qual s'ha decretat el confinament.