Retencions per sortir de la Cerdanya pel túnel del Cadí, en el segon dia de confinament perimetral

L'accés al peatge del túnel del Cadí (C-16), situat a la boca nord de la infraestructura, ha registrat aquest dijous a la tarda retencions de vehicles que anaven en direcció cap al Berguedà i l'àrea metropolitana de Barcelona. Les cues però, han estat notablement inferiors a les d'aquest dimecres, coincidint amb l'entrada en vigor del confinament perimetral de la Cerdanya. Els Mossos d'Esquadra paraven en aquest punt a tots els cotxes, per tal de comprovar que el desplaçament era per motius justificats. En canvi, el trànsit d'entrada a la comarca per aquesta mateixa carretera ha estat fluïd, així com també a l'Eix Pirinenc (N-260), via que enllaça amb l'Alt Urgell per una banda i el Ripollès, per l'altra.