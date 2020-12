Els sectors econòmics de la Cerdanya rebutgen el confinament i temen la crisi

Les dades del coronavirus són un problema per a la Cerdanya. Ahir la comarca es va despertar amb un confinament comarcal i amb una reacció de ràbia per les límitacions que s'imposen en l'àmbit personal. També, però, hi havia una alta preocupació per al que pot suposar el tancament per al comerç i, sobretot, en el sector de bars i restauració, que no podran alçar la persiana fins després del 6 de gener.

Els sectors econòmics de la comarca es van posar les mans al cap en veure com la primera font de recursos de la vall, el turisme, es veu abocada a un hivern pràcticament sense temporada de neu. Les xarxes socials van bullir de crítiques des de l'anunci de la Generalitat per la manera com el govern ha gestionat la pandèmia a la comarca. Durant el pont de la Puríssima es van obrir les portes a la segona residències i al turism, i, ara es tanca la comarca. En aquest sentit, el confinament dels propers quinze dies efecta molts cerdans que tenen familiars fora de la comarca i, també, molts fills de la comarca que viuen fora i no podran retrobar-se amb els seus per Nadal.

Des de primera hora del matí tres grans controls policials van establir el perímetre impedint entrar o sortir de la Cerdanya sense acreditar algun dels supòsits permesos. Dotacions de agents dels Mossos d'Esquadra, algunes de reforç dels destacaments locals, es van instal·lar a Martinet, al túnel del Cadí i a la collada de Tosses, creant un efecte de gàbia a la comarca. Els agents van fer girar cua a molts conductors que intentaven entrar a la comarca. Es van generar importants cues en sentit ascendent.

El confinament també es va fer notar de seguida als carrers i places de la Cerdanya. El tancament obligat de bars i restaurants va deixar Puigcerdà en un ambient de desolació molt evident, amb persianes abaixades i molt pocs vianants. El malestar va derivar en una mobilització popular que a les dotze del migdia va concentrar un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà. Treballadors i propietaris de locals de restauració es van presentar a la plaça amb pancartes casoles i ous, que van llençar el terra de davant la casa consistorial. Els manifestants van mostrar-se molt decebuts i enfadats amb el Govern de la generalitat pel tancament sobtat de la comarca, el qual evoca els seus negocis a una nova crisi. Els concentrats van lluir pancartes amb lemes com ara ´N'estem fins els ous', ´Polítics nefastos', o ´En venta'.

El tancament de la restauració a la Cerdanya afecta directament més d'un miler de famílies i de manera indirecta, bona part dels habitants de la Vall dels sectors serveis i alimentació. A la comarca hi ha 288 bars i restaurants que tenen de mitjana 5 persones contractades. La presidenta de l'Associació de bars i restaurants de la Cerdanya, Nati Bover, considera que és una «estocada mortal» per al sector. La representant del gremi va criticar les formes de la Generalitat, com el govern ha decretat aquestes noves mesures sense, segons va lamentar-se, «ni tan sols informar els professionals». L'obligació de baixar les persianes ha arribat a la Cerdanya amb el restaurants a punt per rebre els clients de la temporada de Nadal que, ni que fos al 30% tal com estipulaven les anteriors mesures restrictives vigents per a tot el país, i només per esmorzars i dinars, era una oportunitat. En aquest sentit, Bover critica que el govern no hagués ni tan sols consultat les mesures dels gremis professionals.

La representant de la restauració de la Cerdanya va posar en dubte les anunciades ajudes econòmiques del govern cap als professionals afectats. Bover assegura que «és una falsedat que ajudin els petits empresaris de la Cerdanya» i qüestiona que en cas que aquests ajuts arribin, «serveixin per arreglar una economia familiar tocada des del mes de març».

Amb el restaurant tancat, Bover veu el futur amb molta incertesa i ha avisat que les noves mesures poden resultar definitives per moltes famílies de la comarca que es dediquen des de fa moltes dècades a la restauració.

El president de l'associació Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, demana a la Generalitat «que sigui seriosa de la mateixa manera que ho hem estat els empresaris cerdans des del mes de març». Armengol va qüestionar que el tancament perimetral es faci per a les zones de destinació de centenars de ciutadans, i que no es faci en origen. En aquest sentit va criticar que «al Govern li és molt més fàcil tancar el Ripollès i la Cerdanya que no pas els més de dos milions de persones que viuen a Barcelona».

Empresariat Cerdanya està en contacte amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà per mirar de concretar les mesures econòmiques compensatòries que ha garantit el departament de Salut. En aquest sentit, Armengol ha assegurat que no tenen cap informació de quines poden ser aquestes mesures, però posa en qüestió que puguin servir per pal·liar «la gravíssima situació econòmica en què pot quedar la Cerdanya després d'un hivern sense turisme». La comarca viu pràcticament de forma exclusiva del turisme i aquests empresaris creuen que «el tancament perimetral podria resultar irreversible».