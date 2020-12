El confinament de la Cerdanya i la falta d'oferta d'esquí a Andorra porten nous esquiadors al Pirineu lleidatà

El confinament perimetral de la Cerdanya i l'endarreriment de l'obertura de les estacions d'esquí andorranes ha portat esquiadors d'arreu del país a visitar les estacions del Pirineu lleidatà. A Port Ainé aquest dissabte de Sant Esteve s'hi han vist esquiadors habituals així com d'altres que acostumaven a visitar les pistes ceretanes i del Principat i que han fet la reserva a última hora. La directora comercial de les estacions d'Espot i Port Ainé, Gemma Tost, ha fet una valoració "positiva" de l'arrencada de la temporada i ha dit que tenen pràcticament tots els forfets venuts fins al 4 de gener. Tot i això, reconeix que l'ocupació no té res a veure amb la dels altres anys perquè les "restriccions no ho permeten".