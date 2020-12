La crisi dispara la demanda d'ajuts per a nous negocis al Pirineu

La crisi econòmica ha fet créixer la demana d'ajudes Leader a la Cerdanya i l'Alt Urgell, les quals tenen com a objectiu ajudar en la creació de nous projectes empresarials o públics que dinamitzin l'economia local. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Consorci Alt Urgell Cerdanya que gestiona aquestes ajudes europees per als entorns rurals , ha rebut 38 projectes, quatre més que l'any passat, sis més que en fa dos i 11 més que en fa tres.

Així, des del Consorci han apuntat que «malgrat l'atípica situació actual, aquesta s'ha convertit en una de les convocatòries amb més sol·licituds d'ajut dels últims anys» amb una concurrència de 33 empresaris autònoms, microempreses, pimes o cooperatives, quatre sol·licituds que provenen d'ajuntaments i una d'una entitat municipal descentralitzada. El termini per presentar les propostes es va obrir a mitjans del mes d'octubre i es va tancar el 30 de novembre. Pel que fa al contingut dels expedients d'aquest any, és «molt divers i variat» segons han remarcat des del CAUC. Es tracta de projectes relacionats amb l'àmbit turístic, altres que incideixen en la mitigació del canvi climàtic, millores en empreses agroalimentàries, la creació d'espais destinats a artistes, l'escalada o espais de cowork així com diversos projectes d'adquisició i instal·lació de maquinària. Una vegada analitzats i, en el cas que sigui favorable, subvencionats, els projectes generaran noves vies de progrés econòmic en aquests sectors. Tant és així que els projectes presentats en aquesta convocatòria sumen una inversió global prevista de més de sis milions d'euros i el total de subvenció sol·licitada ascendeix a més de tres milions d'euros. En aquesta edició de les ajudes Leader, el grup d'acció local GAL Alt Urgell-Cerdanya ofereix una xifra total de 639.066,17 euros en ajudes.

Des de l'òrgan de les dues comarques han remarcat que ara han iniciat el procés d'avaluació de cada projecte per determinar quins s'ajusten als criteris del pla i quina quantitat poden rebre. Les ajues oscil·laran entre el 22,5% i el 40% de la inversió elegible.