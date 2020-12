L'auge de l'ús de raquetes empeny les estacions a fer-ne un abonament

L'auge del passeig amb raquetes que han observat en els últims anys els gestors de les estacions d'esquí de fons ha empès la Mancomunitat per la Promoció de l'Esquí Nòrdic a crear un forfet de temporada específic per a aquesta disciplina. La tarifa per poder utilitzar les instal·lacions de les estacions de fons amb les raquetes lligades als peus durant tota la temporada amb accés lliure als circuits és de 60 euros.

Les tarifes que ha anunciat Tot Nòrdic per a aquesta nova temporada marquen un preu de tretze euros per al dia d'esquí de fons, 24 euros per al cap de setmana d'esquí, 130 euros per al forfet de temporada d'esquí i, a partir d'aquest any, també un preu fixat de 60 euros per a la temporada de raquetes. Per als aficionats al passeig amb aquest equipament especial per trepitjar la neu, el preu d'un dia de raquetes a les estacions serà de sis euros, de manera que a partir del setè dia d'excursió l'abonament de temporada ja queda amortitzat. Les estacions han vist la necessitat de regular la cada vegada major afluència d'aficionats a les pistes, bona part dels quals en grups familiars. Igualment, amb aquesta nova tarifa per fidelitzar els visitants de la Cerdanya i el Pirineu, les estacions de fons veuen una manera de popularitzar l'assistència dels aficionats a la neu a les estacions nòrdiques. Amb aquesta mesura, Tot Nòrdic aspira a continuar impulsant una disciplina que l'hivern passat va aconseguir tramitar 1.400 abonaments de temporada.