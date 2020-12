El confinament de la Cerdanya fa caure més d'un 90% la circulació de vehicles pel túnel del Cadí

Control dels Mossos d'Esquadra per entrar a Puig-Reig

Control dels Mossos d'Esquadra per entrar a Puig-Reig | ACN

La circulació de vehicles pel túnel del Cadí ha caigut un 90% pel confinament de la Cerdanya i el Ripollès, que va entrar en vigor el dimecres 23 a causa de l'elevada incidència de la covid-19 en aquestes dues comarques. Segons xifres d'Interior, la circulació per aquest pas en sentit nord ha experimentat una reducció de més del 90% respecte a l'any passat els dies 24, 25 i 26 i, en sentit sud, la baixada ha estat superior a aquest percentatge a partir del dia de Nadal. La mobilitat també ha baixat en general a Catalunya i les sortides de l'àrea metropolitana s'han reduït quasi a la meitat els dies assenyalats de les festes per les restriccions davant dels contagis de coronavirus.

En roda de premsa aquest dilluns, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha destacat que la caiguda del trànsit s'ha fet "molt palesa" en les dues comarques confinades, la Cerdanya i el Ripollès. Pel túnel del Cadí, el dia 24 van circular 879 vehicles en sentit nord, un 91% menys respecte a l'any passat, i en sentit sud, 1.411, un 70% menys.

El 25, van circular per aquest pas 541 vehicles (96% menys) en sentit nord i 390 (92% menys) en sentit sud. El dia 26, 777 vehicles van entrar per aquesta via a la Cerdanya (92% menys) i 456 en van sortir (92% menys). El 27, 814 vehicles van circular-hi en sentit nord (87% menys) i 722 (91% menys) en sentit sud.

El conseller d'Interior ha assenyalat que la reducció de la mobilitat ha estat "notable" en aquests dies festius a tot Catalunya. Els vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana el dia 24 van ser un 20% menys respecte a l'any passat. La baixada s'accentua a partir de Nadal, amb una reducció del 44% el dia 25 i del 45% els dies 26 i 27.

Sàmper ha subratllat que el grau de compliment de les mesures de la covid-19 està sent "molt elevat". En aquest sentit, ha detallat que, des del dia 23, quan es van decretar les restriccions especials per a les dues comarques amb més incidència, s'han interposat 8 sancions a la Cerdanya i 38 al Ripollès per incomplir les mesures.

Pel que fa a l'incompliment del toc de queda, en la darrera nit s'han instruït 79 actes i s'han tancat dos locals.

Des del 16 d'octubre, quan es van decretar les primeres mesures per la segona onada, s'han interposat unes 75.000 sancions, entre els Mossos d'Esquadra (unes 36.000) i les policies locals (unes 38.000). S'han tancat 1.245 locals, entre Mossos (489) i policies locals (756).