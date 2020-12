ERC de Cerdanya ultima un acord intern per la reunificació al Consell

L'executiva comarcal d'ERC i el grup del partit al Consell Comarcal ultimen un debat intern que ha de permetre visualitzar en les pròximes setmanes la unitat de partit. La voluntat de la formació és capitalitzar la feina que està fent ERC al Consell Comarcal amb un grup de consellers unit amb els set membres que en van sortir de les eleccions municipals.

El debat intern ha de possibilitar a ERC tancar definitivament la crisi que es va obrir a la formació en el ple de constitució del Consell Comarcal, quan tres membres van votar la formació de govern amb Junts i quatre es van quedar a l'oposició, fet que va motivar que alguns del mateix partit titllessin de trànsfugues els seus companys. Ara, tant l'executiva comarcal com els consellers del partit treballen conjuntament des de fa mesos, segons ha explicat el president d'ERC de la Cerdanya, Àngel Llobell. Això ha empès uns i altres a preparar un acord que faci visible aquesta etapa d'entesa, i així el grup d'ERC al Consell Comarcal es vegi com un sol bloc que dona suport al Govern. Llobell ha explicat que «aquella crisi no està tancada del tot perquè encara no s'ha formalitzat, però està en vies de tancar-se perquè ja no té sentit estar dividits al mateix grup d'ERC al Consell Comarcal... i encara més, dins la pròpia executiva hi ha un conglomerat de persones heterogeni també amb gent que és al Consell». Llobell ha apuntat que «del que es tracta és que el grup funcioni homogèniament», i ha explicat que entre les possibilitats que estudien per visualitzar l'acord final hi ha publicar un comunicat conjunt o fer una fotografia amb els set consellers junts. El president d'ERC a la comarca ha afirmat que ara «hi ha una relació molt estreta» amb la presidència del Consell, amb reunions setmanals entre membres de la direcció del partit i de l'òrgan comarcal.

La preparació de l'acord coincideix amb l'aparició d'un grup de militants que, sota la denominació Dissidència ERC Cerdanya, ha criticat la posició de l'executiva comarcal i nacional pel que fa, precisament, als pactes que el grup del Consell va assolir amb Junts per governar. L'executiva ha tret ferro a aquesta crisi interna.