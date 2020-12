La situació als hospitals de la Cerdanya i el Ripollès és de «certa tranquil·litat» i «equilibri»

El director gerent de l'Hospital Comarcal del Ripollès, Joan Graner, i el director general adjunt de l'Hospital de la Cerdanya, Xavier Conill, han assegurat que els centres es troben en una situació de "certa tranquil·litat" i "d'equilibri" gairebé una setmana després que es dictés el confinament perimetral dels dos territoris. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Conill ha dit que les restriccions de mobilitat "han permès que hi hagi menys població i, per tant, menys urgències d'altres patologies", una situació que els permet tenir "més capacitat d'actuació més elevada davant dels casos de covid que encara tenim". Per la seva part, Graner ha apuntat que ara caldrà veure quina incidència han tingut les trobades familiars de Nadal.

El doctor Joan Graner ha explicat que estan en una situació de "tranquil·litat" i de "calma" i ha recordat que des del centre sanitari ja es van prendre decisions restrictives abans del confinament perimetral. "Vam arribar a tenir 31 professionals de baixa per covid-19 i, per això, ens vam haver d'adaptar i prendre decisions", apunta Graner, que ha assegurat que d'aquestes 31 persones, 15 ja s'han reincorporat a la feina. En aquests moments l'hospital del Ripollès té 22 pacients ingressats, 7 més que en el darrer balanç. Des de l'inici de pandèmia han mort 56 persones, dues més que fa 24 hores.

Per la seva banda, des de la Cerdanya, el doctor Xavier Conill, ha apuntat que es troben en una situació de "certa tranquil·litat" i "d'equilibri". Conill ha explicat que continuen amb les xifres d'ingressos per covid-19 "molt elevades", però assegura que "les mesures de disminució de la mobilitat decretades fa una setmana han permès que hi hagi menys urgències d'altres patologies i això ens dona més capacitat d'actuació davant dels casos covid que encara tenim". De fet, Conill ha assegurat que en les mateixes dates de l'any passat les urgències es van triplicar i això, en la situació actual, hauria suposat "una gestió més difícil".

Pel que fa a les persones que es visiten a Urgències a la Cerdanya i el Ripollès, els directors dels dos centres sanitaris han assegurat que "en un 95% són veïns" de les dues comarques. Amb tot, Conill sí que ha apuntat que a la Cerdanya, ja des de la primera onada del coronavirus, es va detectar que moltes persones que tenen una segona residència "van venir a viure-hi o a passar-hi temporades llargues".

Des de l'Hospital Comarcal del Ripollès, Graner ha apuntat que ara estan preocupats per l'afectació que hagin tingut les trobades familiars de Nadal. "Ha baixat el nombre de circulació de gent que ve de fora, però no sabem què ha passat amb la gent de dins de la comarca", assegura el doctor, que afegeix que es pot notar un increment de casos de covid arran de les celebracions familiars.