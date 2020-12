«Veure el carrer Major tan buit en aquestes dates és molt trist»

La Piti, acompanyada de la seva amiga Teresa, va sortir ahir al carrer per anar a la farmàcia i a comprar el pa, «després de dos dies sense sortir de casa». Comentava que sortir i veure els carrers tan buits «em fa molta pena. No és el Nadal que hauríem volgut». Tot i que personalment està jubilada, és conscient que el tancament perimetral arran de l'alt risc de rebrot a la Cerdanya «afecta molts sectors, i la comarca se'n veurà molt perjudicada econòmicament». Confia en l'arribada de la vacuna per acabar amb la covid: «Ha de ser la solució, perquè també entenc que ara la mobilitat no és viable. Hem d'evitar que el virus es propagui i respectar les mesures, si no paguen justos per pecadors».