El Govern aprova destinar 4,3 milions en ajudes al turisme i la restauració de la Cerdanya i el Ripollès

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 4,3 milions d'euros en ajudes al turisme i la restauració de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral imposat per la Generalitat per frenar els contagis de covid-19. Ho ha anunciat la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, després de la reunió del Consell Executiu, que també ha establert una línia d'ajudes d'un total de 300.000 euros per als equipaments de lleure d'ambdues comarques –com cases de colònies, albergs de joventut i campaments–, sempre que formin part del registre de la Direcció General de Joventut.

En el cas dels establiments turístics i de restauració, es faran aportacions úniques de 10.000 euros per allotjament i 7.500 euros per empresa explotadora d'habitatge d'ús turístic i per a establiments i activitats d'interès turístic. La restauració tindrà dret a 3.000 euros i els comerços, agències de viatges i guies turístics podran demanar-ne 1.500, ha informat Budó. Pel que fa als equipaments de lleure de la Cerdanya i el Ripollès, les ajudes seran de 10.000 euros per a cadascun i la previsió és que les rebin "a partir de la segona quinzena del 2021".

Segons informa el Govern, en el cas de les ajudes al turisme i la restauració, només haurà de tramitar l'ajut qui no n'hagi sol·licitat cap anteriorment. És a dir, les empreses i autònoms que s'hagin beneficiat prèviament de les convocatòries obertes per a restauració i turisme del Consorci de Comerç Artesania i Moda i l'Agència Catalana de Turisme, respectivament, no caldrà que sol·licitin l'ajut, sinó que rebran el pagament de manera automàtica. També aclareixen que les noves subvencions es poden acumular a altres ajuts públics o privats ja sol·licitats.



Una trentena d'equipaments de lleure educatiu beneficiats

Pel que fa als ajuts d'urgència per a les instal·lacions de lleure educatiu, la Generalitat calcula que se'n beneficiaran una trentena de les dues comarques. Concretament, l'ajut s'adreça a cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils, que s'han vist directament afectats pel tancament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès. Segons el Govern, la paralització gairebé total de la seva activitat durant el període de Nadal, una època molt important pel que fa a l'activitat turística i del sector del lleure educatiu, "agreuja la situació de molts d'aquests equipaments i en posa en risc la viabilitat".

L'import de l'ajut consisteix en una aportació única de 10.000 euros per a cada equipament ubicat en aquestes dues comarques i inscrit en el registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut. En total, una trentena d'equipaments podran accedir-hi i s'hi destinaran 300.000 euros.

Aquesta nova línia de suport al sector del lleure serà compatible amb d'altres que ha impulsat el Govern els darrers mesos, com els ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a instal·lacions de lleure educatiu, dotats amb 3,5 milions d'euros, o els inclosos en el paquet d'actuacions de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars.