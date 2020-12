L'ACA reprèn el projecte per fer una depuradora per a Puigcerdà i Llívia

L'any 2021 ha de ser per a Puigcerdà i Llívia el que permeti reimpulsar un dels seus projectes pendents més importants relacionats amb el medi ambient i la gestió dels recursos hídrics: la construcció d'una nova depuradora municipal. L'Agència Catalana de l'Aigua, en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat tirar endavant el projecte de construcció dels equipaments amb una dotació pressupostària de 36.700 euros.

Amb aquest pressupost, l'Agència Catalana de l'Aigua encarregarà els estudis previs per a la determinació de la millor localització possible per a la construcció de la nova estació de tractament d'aigües residuals. Es tracta d'un informe preliminar que analitza les possibles ubicacions de la depuradora en funció dels pendents del terreny i la connexió amb els nuclis habitats i l'actual xarxa d'aigues residuals. Actualment, un equipament construït l'any 1995 saneja les aigües dels dos municipis i d'altres de l'Alta Cerdanya. Una vegada estigui aprovat l'estudi, Consell Comarcal i ACA tenen previst activar la fase de construcció de l'equipament. Des de l'any 2010, els municipis de la Cerdanya tenen delegades les competències de gestió de les estacions depuradores al Consell a fi efecte de permetre una gestió unificada i coordinada.

El projecte de Puigcerdà i Llívia se suma a l'anunciat fa uns mesos per la realització d'una estació a Prullans, per a la qual ha encarregat l'estudi de localització.