El PSC proposa Òscar Ordeig com a cap de llista per Lleida i l'Alt Pirineu

El Consell de Federació del PSC a les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran ha proposat l'alt urgellenc Òscar Ordeig com a cap de llista per a les eleccions al Parlament del mes de febrer. El portaveu de Compromís per la Seu i diputat ha de rebre la ratificació de la seva candidatura en el transcurs d'una nova reunió del Consell Nacional que celebrarà aquest dimecres, abans de tancar l'any. Ja amb la mentalitat electoral activada, Ordeig ha remarcat que el seu partit encara la nova cita electoral amb l'objectiu de propiciar un canvi a Catalunya que tregui el centre d'atenció del procés sobiranista. En aquest sentit, Ordeig ha remarcat que la nova legislatura també ha de ser la de l'inici d'una nova etapa per a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran i ha assenyalat els rivals polítics d'ERC i Junts com els responsables d'una etapa de retallades socials i d'inversió que han perjudicat el territori, segons el seu parer.