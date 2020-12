La Seu habilita una sala d'espera a l'OAC amb formació sobre la gestió en línia

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha habilitat una sala d'espera a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà municipal per les persones que no tinguin accés o coneixements sobre Noves Tecnologies o per aquells tràmits concrets o urgents on és necessària l'atenció personal. Segons ha explicat el mateix consistori, l'actuació forma part del pla de digitalització dels tràmits amb l'administració local i té com a objectiu facilitar també les gestions als veïns que no han realitzat l'evolució cap a les noves tecnologies. Així, l'habilitació d'aquesta sala d'espera dins de l'OAC té com a finalitat que el ciutadà pugui esperar el seu torn assegut i no fer cua al carrer, ni passar fred. En aquesta sala també hi ha instal·lat un plafó informatiu que explica com poder fer gestions de manera telemàtica, així com els diferents codis QR per informació i consultes per tal d'incentivar els usuaris a fer el pas cap els tràmits digitals.