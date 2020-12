Meranges fa tres dies que està sense Internet i sense cap tipus de telèfon

El poble de Meranges està des del dia de Sant Esteve sense cap tipus de comunicació de l'empresa Movistar, que és qui preta el servei a la majoria de veïns, segons ha explicat el regidor Albert Pons. Les trucades a la companyia de telefonia no han donat cap fruit fins ara. No és la primera vegada que Merenges té problemes amb el servei de Movistar, però ar es tracta d'una avaria llarga, amb una interrupció del serveis que els veïns consideren que és del 100%. L'única incidència externa que han pogut apreciar els veïns és una baixada de temperatura i la nevada del mateix dia 26 de desembre que va deixar entre 3 i 4 centímetres de neu. Però aquest tipus de precipitacions a Meranges són relativament habituals. No és un fet extraordinari en aquest indret. El mateix Pons ha explicat que han fet diverses trucades a Movistar des del mateix Ajuntament, però que fins ara no s'ha resolt. Ens han comunicat, a l'Ajuntament i a particulars, que hi havia un problema «important», però no sabem de què es tracta. Pons explicava ahir a la tarda que l'última conversa els van dir que n'hi havia per 48 hores més. Pons, que és regidor però professionalment es dedica a la producció i venta de formatges de la Vall de Meranges, es lamentava ahir al vespre de les pèrdues també per a les empreses que el tall genera. I recordava que el tall deixa sense comunicació una població amb molta gent gran