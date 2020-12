El bisbat celebra jornades de germanor al seminari amb motiu de Nadal

La residència del seminari de la Seu d'Urgell va viure els dies 24,25 i 26 de desembre, un programa de celebracions de «germanor» amb els residents, els sacerdots jubilats i el grup de seminaristes de la diòcesi i al tercer pis, el grup de residents de l'hospital que hi estan acollits des del mes de març, segons ha explicat el Bisbat d'Urgell. Així, seminaristes joves, sacerdots grans, malalts de la residència i l'arquebisbe i els sacerdots en actiu, van celebrar «la fraternitat que es desprèn de l'amor del Naixement del Fill de Déu fet home». L'arquebisbe i els vicaris generals, el rector del seminari i el director de la residència sacerdotal, amb els sacerdots i seminaristes, van celebrar diversos àpats els tres dies «brindant pel do de la vida i per la germanor i oberts a servir en tot moment els germans... en un Nadal que reclama «una major austeritat, menys visites presencials i àpats més continguts», segons han explicat des del bisbat.