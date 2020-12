Compromís atribueix a la «responsabilitat» el seu vot favorable al pressupost

El grup municipal de Compromís per la Seu ha apuntat que el seu vot favorable al pressupost municipal de l'equip de govern respon a una compromís per la «responsabilitat» davant l'actual situació de crisi sanitària i econòmica i a l'adopció de dotze propostes presentades pel partit de l'oposició.

Així ho ha afirmat el regidor Joan Barrera en un article en el qual argumenta que «davant d'aquesta dramàtica situació, ara més que mai, cal que totes les ciutadanes i ciutadans actuïn d'una manera responsable. Això inclou, és clar, als seus representants polítics que han d'actuar amb especial responsabilitat». El regidor hi afegeix que «el dilluns 21 de desembre, es va presentar al ple municipal de la Seu el pressupost que és el document que defineix com l'Ajuntament gasta els diners públics per fer front a les necessitats de la ciutat. I per primer cop en dècades s'han pactat els pressupostos entre l'equip de govern i Compromís en un pacte sense precedents. Compromís ha elegit actuar amb responsabilitat i, davant les dificultats, ha proposat 12 modificacions del pressupost que corregien mancances més que evidents».

Pel que fa a les propostes d'inversió presentades, Barrera ha apuntat que «la primera i principal és que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha d'impulsar la construcció d'una residència per a la gent gran. Gairebé 25.000 persones han mort en residències per a Gent Gran durant la pandèmia , una xifra especialment esfereïdora i que ens hauria de fer reflexionar a tots plegats... No pot ser que la Seu i la seva comarca, a dia d'avui, no disposi d'una residència pública. Per això Compromís ha exigit que hi hagi una partida de 500.000 euros per a impulsar la redacció del projecte».