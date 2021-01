El risc de rebrot a la Cerdanya és de 1.706, amb una reducció de 179 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador ha pujat a 1.282 (+76). Les dues comarques es troben confinades perimetralment des del 23 de desembre. Pel que fa a la velocitat de contagi, mentre a la Cerdanya ha baixat de 0,83 a 0,77, al Ripollès, l'Rt ha pujat lleugerament, de 0,85 a 0,86. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 913 a la Cerdanya i en 653 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 2.267 a la Cerdanya i 1.496 al Ripollès. A les dues comarques va començar la vacunació el passat dimecres: tres casos a la Cerdanya i 76 al Ripollès.



Cerdanya: es mantenen 15 pacients ingressats i hi ha 42 nous casos

A la Cerdanya s'han diagnosticat 160 casos de coronavirus entre el 22 i el 28 de desembre, pels 237 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 602 PCR i 426 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de 40 anys.

Segons l'últim balanç, hi ha 15 pacients ingressats, igual que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 18 persones, les mateixes que fa 24 hores, i s'han confirmat 1.551 casos per PCR/TA, 42 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.573. El 16,97% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 22 i el 28 de desembre hi havia 14 ingressats i es van declarar 3 defuncions. En l'interval anterior hi havia 7 hospitalitzats i es va declarar 1 mort. Fa dues setmanes -interval del 8 al 14 de desembre- hi havia tres persones ingressades i no es va declarar cap defunció.

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.587, tot i que continua baixant. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 817, i en tercera Amposta, amb 813. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Amposta (4,03), Canovelles (2,54) i Sant Feliu de Llobregat (2,34). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.186), Vilafant (775) i Banyoles (680).



Ripollès: 24 nous casos i dues noves morts

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 158 casos entre el 22 i el 28 de desembre, pels 204 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 677 PCR i 664 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 47,26 anys.

En aquest moment hi ha 23 pacients ingressats, els mateixos que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 58 persones, dues més que fa un dia.

S'han confirmat 1.533 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 24 més que fa un dia. Amb totes les proves, 1.587. El 12,90% de les proves dona positiu.

En l'interval del 22 al 28 de desembre hi havia 21 ingressats i s'ha informat de 6 morts. En l'interval anterior hi va haver 15 hospitalitzats i es van comunicar 7 defuncions; fa dues setmanes, 19 ingressats i 5 defuncions.



Catalunya registra 35 noves morts

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha pujat a 1 a Catalunya, una centèsima més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 19 punts fins a 343, i la incidència a 14 dies puja de 341,69 a 359,31. En paral·lel, s'han declarat 3.607 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 367.538. El 6,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 35 noves morts i el total és de 17.095. Hi ha 1.759 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 36 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 373, sis menys que fa 24 hores. El total de vacunats és de 5.960.

El risc de rebrot era de 360 entre el 15 i el 21 de desembre i baixa fins a 343 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha pujat en les últimes hores de 0,99 a 1. La setmana anterior estava en 1,22. La incidència a 14 dies és de 359,31,69 entre el 22 i el 28 de desembre, per sobre dels 310,48 de l'interval anterior (15-21 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 22 al 28 de desembre n'hi va haver 14.121, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 13.645. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 182,73 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (176,57).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 123.351 proves PCR i 106.672 tests d'antígens, dels quals un 6,68% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,17%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,81 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 401.668 casos, dels quals 367.538 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 35 noves morts i el total acumulat és de 17.095: 10.567 en hospitals o sociosanitaris (+28), 4.385 en residències (ídem), 980 en domicilis (+2) i 1.163 no classificats (+5). Entre el 22 i el 28 de desembre s'han declarat 270 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 240.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.803 persones. La setmana anterior, del 15 al 21 de desembre, n'hi va haver 1.627.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 183 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.566. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 28.096. En total, han mort 7.790 persones, una més que les declarades fa 24 hores.