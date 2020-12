El risc de rebrot a la Cerdanya baixa a 1.885 punts (-147) i al Ripollès fins a 1.206 (-78)

El risc de rebrot a la Cerdanya és de 1.885, amb una reducció de 147 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador també ha baixat de 1.284 a 1.206 (-78). Les dues comarques, confinades perimetralment des del 23 de desembre, registren velocitats de contagi (Rt) menors a les informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat de 0,90 a 0,83, i al Ripollès, de 0,89 a 0,85. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 1.039 a la Cerdanya i en 653 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 2.312 a la Cerdanya i 1.442 al Ripollès. A les dues comarques ha començat la vacunació aquest dimecres: dos casos a la Cerdanya i 75 al Ripollès.



Cerdanya: es mantenen 15 pacients ingressats i hi ha 37 nous casos

A la Cerdanya s'han diagnosticat 182 casos de coronavirus entre el 21 i el 27 de desembre, pels 223 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 736 PCR i 436 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de quasi 38 anys.

Segons l'últim balanç, hi ha 15 pacients ingressats, igual que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 18 persones, i s'han confirmat 1.509 casos per PCR/TA, 37 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.531. El 17,3% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 21 i el 27 de desembre hi havia 13 ingressats i es van declarar 3 defuncions. En l'interval anterior hi havia 7 hospitalitzats i es va declarar 1 mort. Fa dues setmanes -interval del 7 al 13 de desembre- hi havia dues persones ingressades i no es va declarar cap defunció.



Ripollès: 47 nous casos i cinc ingressats més

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 158 casos entre el 21 i el 27 de desembre, pels 191 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 728 PCR i 674 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de gairebé 48 anys.

En aquest moment hi ha 23 pacients ingressats, cinc més que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 56 persones.

S'han confirmat 1.509 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 47 més que fa un dia. Amb totes les proves, 1.564. El 12,52% de les proves dona positiu.

En l'interval del 21 al 27 de desembre hi havia 22 ingressats i s'ha informat de 6 morts. En l'interval anterior hi va haver 14 hospitalitzats i es van comunicar 7 defuncions; fa dues setmanes, 22 ingressats i 5 defuncions.



Més de 3.800 nous casos a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat d'1 a Catalunya. En concret, cau 4 centèsimes en 24 hores fins a 0,99, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot baixa 4 punts, fins a 324, però la incidència a 14 dies puja de 335,03 a 341,69. En paral·lel, s'han declarat 3.805 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 363.931. El 6,09% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 16 noves morts i el total és de 17.060. Hi ha 1.795 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 25 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 379, 3 més que fa 24 hores. El total de vacunats és de 1.795, 562 més que dimecres.

El risc de rebrot era de 349 entre el 14 i el 20 de desembre i baixa fins a 324 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,03 a 0,99. La setmana anterior estava en 1,27. La incidència a 14 dies és de 341,69 entre el 21 i el 27 de desembre, per sobre dels 292,78 de l'interval anterior (14-20 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 21 al 27 de desembre n'hi va haver 13.162, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 13.243. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 170,32 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (171,37).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 126.033 proves PCR i 110.425 tests d'antígens, dels quals un 6,09% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,12%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,43 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 397.936 casos, dels quals 363.931 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 16 noves morts i el total acumulat és de 17.060: 10.539 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.385 en residències (-1), 978 en domicilis (ídem) i 1.158 no classificats (+15). Entre el 21 i el 27 de desembre s'han declarat 258 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 232.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.757 persones. La setmana anterior, del 14 al 20 de desembre, n'hi va haver 1.639.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 150 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.383. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 27.884. En total, han mort 7.779 persones, 17 més que les declarades fa 24 hores.