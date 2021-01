Occitània destina 369.000 euros a la renovació elèctrica del Tren Groc

L'Estat francès ha aprovat una nova partida econòmica per al projecte global de reimpuls del Tren Groc, un dels atractius turístics més importants i utilitzats no tan sols a l'Alta Cerdanya sinó també a tota la vall. El govern de la regió d'Occitània, reunit en comissió permanent, ha aprovat destinar un pressupost de 369.000 euros als estudis de l'avantprojecte de regeneració de les estacions elèctriques que alimenten la línia, la qual connecta Vilafranca de Conflent amb la Tor de Carol creuant la Cerdanya.

Aquesta inversió, que s'executarà en els pròxims mesos, ha estat definida com a clau per a la futura continuïtat de la línia fèrria cerdana pels membres del Comitè d'Usuaris. En aquest sentit, des d'aquest òrgan continuen fent el seguiment dels compromisos polítics adquirits per la regió i l'Estat per assegurar la supervivència del popular Canari, tal com es coneix el tren a l'Alta Cerdanya. La nova partida aprovada per la regió d'Occitània forma part d'una actuació global de 3,2 milions d'euros destinats a tota la xarxa ferroviària del sud de l'Estat francès. En aquest sentit la regió porta a terme des de l'any 2016 un projecte de millora del servei i de reestructuració de tots els recursos ferroviaris del territori.

La renovació de les estacions elèctriques s'emmarca en el projecte de reforma integral de la línia. Un acord entre les administracions locals i regionals va possibilitar fa cinc anys aprovar una inversió de set milions d'euros per renovar la infraestructura de la línia per tal que aquest equipament turístic i de transport de l'Alta Cerdanya pogués mantenir-se. No obstant això, els gestors de la línia i les entitats locals van plantejar un projecte de recuperació que estableix una inversió total necessària de 14 milions d'euros.