El parc del Cadí fa una prova d'un joc sobre gestió natural a l'IES Pere Borrell

El parc natural del Cadí-Moixeró ha informat que ha posat en marxa un dels seus nous programes pedagògics en fase de proves. Així, just abans d'acabar el trimestre, tècnics del parc han visitat l'institut Pere Borrell de Puigcerdà, l'únic d'ensenyament públic de secundària a la comarca, per fer una prova pilot d'un nou material inclòs al programa pedagògic del parc. Segons han explicat els tècnics, es tracta d'un joc de simulació en el qual «els alumnes s'han de posar en la pell de diferents personatges amb un paper destacat dins un parc natural per trobar una solució col·lectiva a una problemàtica concreta». Aquest nou material pedagògic de formació vinculada a la gestió dels recursos naturals ha estat creat pels mateixos tècnics del parc del Cadí-Moixeró conjuntament amb l'Associació la Sorellona i el parc natural de l'Alt Pirineu. El seu públic objectiu són els alumnes d'ensenyament secundari.