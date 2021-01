Llívia enllesteix les escoles noves perquè s'estrenin després de festes

L'Ajuntament de Llívia ha aprofitat les vacances escolars per acabar les obres de reforma de l'escola i la construcció del nou edifici amb la nova llar d'infants municipal. L'equip de govern que encapçala Elies Nova ha fixat el dia de retorn a les classes, el dia 11 de gener, com a data per estrenar els nous equipaments municipals d'ensenyament.

El projecte dels nous equipaments ha suposat una inversió de 2,4 milions d'euros, dels quals el 75% els ha aportat el mateix consistori. De la resta se'n faran càrrec les administracions supralocals. Al nou edifici finalment hi haurà més aules a fi efecte de donar sortida a l'augment de demanda i, per tant, el disseny definitiu sacrifica de moment l'espai que havia d'ocupar la sala polivalent i la biblioteca. En paral·lel, amb l'entrada en funcionament del nou edifici, els espais utilitzats des de fa dècades a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil quedaran buits. Així, el projecte ha permès aixecar un edifici de dues plantes amb aules de primària i les de la llar d'infants, així com un espai per a menjador, oficines per als mestres i la futura biblioteca. El nou edifici queda integrat a l'escola antiga per un porxo, la qual també ha estat objecte d'un projecte de remodelació. L'alcalde ha remarcat que el projecte que ara s'acaba, i que culmina una dècada de demandes, «satisfarà les demandes presentes i futures i dota la vila d'una escola més moderna i de les de millor qualitat constructiva de Catalunya».