Bellver completa la reforma i el canvi d'usos de la plaça Major medieval

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha completat la reordenació de la plaça Major amb la creació i instal·lació dels últims elements d'ornamentació i mobiliari urbà i amb la posada en marxa del nou sistema d'accés restringit als vehicles.

El consistori ha fet posar sobre el paviment nou de la plaça un gran escut de marbre de Bellver just davant l'ajuntament, element inexistent fins ara al recinte, així com dos banderes, també de marbre, de Catalunya i la Cerdanya, les quals sí que hi eren en l'anterior enllosat. Igualment, l'última fase de la intervenció ha inclòs la col·locació d'illes amb ornamentació vegetal i bancs al mig de la plaça, per tal que sigui també un entorn on passejar i seure contemplant la façana de l'església i de les cases que tanquen el recinte porxat medieval. Les obres a la plaça Major de Bellver han disposat d'un pressupost de 116.000 euros que ha aportat el mateix Ajuntament. L'equip de govern ha hagut d'afrontar el projecte de renovació de l'enllosat perquè l'anterior estava molt malmès i comportava constants despeses en reparacions i manteniment. Amb el nou disseny, la plaça ha deixat de ser un espai amb circulació i vehicles aparcats per ser exclusivament per a vianants.

En paral·lel a l'actuació urbanística, l'Ajuntament ha establert amb els veïns del nucli antic un sistema d'accés amb els vehicles particulars a través d'una pilona mòbil a la part oest de la plaça,de la qual tenen la clau.