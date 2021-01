La Diputació de Lleida licitarà la millora de l'accés al túnel del Cadí

La Diputació de Lleida va aprovar en una de les seves últimes reunions de l'any començar la licitació de la millora del drenatge i la rehabilitació del ferm de la carretera local LP-4033b, que connecta els accessos del túnel del Cadí al municipi de Prats i Sansor. Es tracta d'un dels vials més utilitzats a la comarca perquè connecta el túnel del Cadí i l'eix del Llobregat amb la part est de la Cerdanya en el camí de Prats, Alp i Puigcerdà. Segons ha informat la Diputació, l'obra, que disposa d'un pressupost base de licitació de 241.999,17 euros, amb l'IVA inclòs, servirà per adequar dos quilòmetres del tram d'aquesta via que connecta amb la C-16. En paral·lel, l'ens provincial també va donar el vistiplau a la licitació del contracte per a l'assistència tècnica per a la redacció del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida, que té un pressupost base de licitació de 217.800 euros, amb IVA inclòs. El pla s'executarà els pròxims anys en debat amb el territori.