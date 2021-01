El risc de rebrot torna a créixer fins als 2.189 punts a la Cerdanya

El risc de rebrot a la Cerdanya torna a pujar a 2.189, amb un augment de 447 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador ha pujat a 1.521 (+48). Les dues comarques es troben confinades perimetralment des del 23 de desembre. Pel que fa a la velocitat de contagi, mentre a la Cerdanya ha pujat gairebé dues dècimes fins al 0,95, al Ripollès l'Rt ha crescut d'1,01 a 1,09. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 1.039 a la Cerdanya i en 665 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 2.307 a la Cerdanya i 1.397 al Ripollès. A les dues comarques va començar la vacunació el passat dimecres: quatre casos a la Cerdanya i 76 al Ripollès.

Cerdanya: es declaren 10 nous casos

A la Cerdanya s'han diagnosticat 182 casos de coronavirus entre el 25 i el 31 de desembre, pels 222 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 565 PCR i 482 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de 38,60 anys.

Segons l'últim balanç, hi ha 18 pacients ingressats, un més que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 18 persones, les mateixes que fa 24 hores, i s'han confirmat 1.597 casos per PCR/TA, 10 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.620. El 19,08% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 25 i el 31 de desembre hi havia 16 ingressats i es va declarar 1 defunció. En l'interval anterior hi havia 10 hospitalitzats i es va declarar 2 morts. Fa dues setmanes -interval de l'11 al 17 de desembre- hi havia 8 persones ingressades i es va declarar una defunció.

Ripollès: 12 nous casos i tres ingressats més

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 161 casos entre el 25 i el 31 de desembre, pels 177 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 590 PCR i 535 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 46,63 anys.

En aquest moment hi ha 26 pacients ingressats, tres més que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 60 persones, les mateixes que fa un dia.

S'han confirmat 1.574 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 12 més que fa un dia. Amb totes les proves són 1.627. El 16,35% de les proves dona positiu.

En l'interval del 25 al 31 de desembre hi havia 23 ingressats i s'ha informat de 5 morts. En l'interval anterior hi va haver 17 hospitalitzats i es van comunicar 9 defuncions; fa dues setmanes, 19 ingressats i 4 defuncions.

Catalunya registra 32 noves morts

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha pujat a 1,27, 16 centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 78 punts fins a 500, i la incidència a 14 dies puja de 394,87 a 409,14. En paral·lel, s'han declarat 1.314 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 372.237. El 9,51% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 32 noves morts i el total és de 17.223. Hi ha 2.084 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 144 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 392 persones, 7 més que fa 24 hores. El total de vacunats és de 8.293 (+519).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 25 al 31 de desembre n'hi va haver 16.882, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 14.735. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 218,46 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (190,68).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 110.038 proves PCR i 87.187 tests d'antígens, de les quals un 9,51% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,52%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,99 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 406.443 casos, dels quals 372.237 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 32 noves morts i el total acumulat és de 17.223: 10.660 en hospitals o sociosanitaris (+27), 4.388 en residències (ídem), 985 en domicilis (ídem) i 1.185 no classificats (+5). Entre el 25 i el 31 de desembre s'han declarat 266 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 268.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.772 persones. La setmana anterior, del 18 al 24 de desembre, n'hi va haver 1.539.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 38 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.751. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 28.284. En total, han mort 7.827 persones, 7 més que les declarades fa 24 hores.