La Generalitat aprova les bases de les ajudes per als sectors afectats pel confinament del Ripollès i la Cerdanya

El Departament d'Empresa i Coneixement ha publicat aquest dimarts les bases per als ajuts directes als sectors del comerç, la restauració i els serveis del Ripollès i la Cerdanya afectats pel confinament perimetral de 15 dies dictat el passat 23 de desembre. Segons consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es preveuen aportacions de 3.000 euros per a restauració i de 1.500 euros per a comerços i serveis assimilats. Els establiments com bars, restaurants, cafeteries, comerços i serveis que ja havien demanat anteriorment una ajuda per pal·liar els efectes de la pandèmia rebran un nou pagament de forma automàtica. La convocatòria s'obrirà en els propers dies.

A les ajudes s'hi podran acollir els autònoms i pimes del sector de la restauració –bars, restaurants, cafeteries però també altres com entres comercials i mercats municipals–, comerç al detall i serveis assimilats amb almenys un local operatiu al Ripollès o la Cerdanya. Concretament, la Generalitat considera serveis assimilats els tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa i serveis de menjar a domicili.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament pel Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d'Empresa i Coneixement. Només caldrà fer una declaració responsable acreditant una caiguda de l'activitat del 50% respecte l'any anterior, a causa de la pandèmia, i adjuntar dues fotos de l'establiment (una de l'interior i una de l'exterior).

Segons la Generalitat, aquestes ajudes es podran acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol—licitud, donant prioritat a les empreses i autònoms que no n'hagin rebut encara cap.



El risc de rebrot creix a les dues comarques

El risc de rebrot a la Cerdanya segueix pujant segons les últimes dades del Departament de Salut. En 24 hores passa de 2.189 a 2.428, amb un augment de 239 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador ha crescut a 1.541 (+20). Les dues comarques es troben confinades perimetralment des del 23 de desembre. Pel que fa a la velocitat de contagi, puja en els dos territoris. A la Cerdanya ha pujat 18 centèsimes, fins a l'1,13, i al Ripollès ha passat d'1,09 a 1,19. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 976 a la Cerdanya i en 665 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 2.141 a la Cerdanya i 1.302 al Ripollès.



Cerdanya: es declaren 21 nous casos

A la Cerdanya s'han diagnosticat 171 casos de coronavirus entre el 26 de desembre i l'1 de gener, pels 204 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 514 PCR i 487 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de 40,67 anys. S'han vacunat quatre persones.

Segons l'últim balanç, hi ha 15 pacients ingressats, tres menys que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 19 persones, una més que fa 24 hores, i s'han confirmat 1.618 casos per PCR/TA, 21 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.641. El 18,89% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 26 de desembre i l'1 de gener hi havia 17 ingressats i no es va declarar cap defunció. En l'interval anterior hi havia 10 hospitalitzats i es van declarar 3 morts.



Ripollès: dues morts i 25 casos més

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 161 casos entre el 26 de desembre i l'1 de gener, pels 154 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 609 PCR i 530 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 46,14 anys.

En aquest moment hi ha 26 pacients ingressats, els mateixos que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 62 persones, dues més que les declarades fa un dia. S'han vacunat 76 persones, les mateixes que fa 24 hores.

S'han confirmat 1.599 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 25 més que fa un dia. Amb totes les proves són 1.654. El 15,7% de les proves dona positiu.

En l'interval del 26 de desembre a l'1 de gener hi havia 23 ingressats i s'ha informat de 4 morts. En l'interval anterior hi va haver 19 hospitalitzats i es van comunicar 10 defuncions.



97 noves morts a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,45 a Catalunya, 18 centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 52 punts, fins als 552, però la incidència a 14 dies baixa de 409,14 a 396,39. En paral·lel, s'han declarat 3.734 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 375.971. El 9,55% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 97 noves morts i el total és de 17.320. Hi ha 2.089 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 5 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 408 persones, 16 més que fa 24 hores. El total de vacunats és de 10.475 (+2.182).

El risc de rebrot era de 364 entre el 19 i el 25 de desembre i puja fins a 552 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha pujat en les últimes hores d'1,27 a 1,45. La setmana anterior estava en 1,12. La incidència a 14 dies és de 396,39 entre el 26 de desembre i l'1 de gener, per sobre dels 341,10 de l'interval anterior (19-25 de desembre).