Masella continuarà oberta tot i les noves mesures però farà un ERTO parcial

Els empresaris de la Cerdanya consideren que amb el nou confinament municipal que entrarà en vigor aquest dijous "plou sobre mullat", tenint en compte l'impacte econòmic que ha tingut per a la comarca el tancament perimetral decretat a les portes de la campanya de Nadal. Així, segons ha assegurat el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, la facturació dels darrers quinze dies ha caigut un 85% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat.

Ara, tot i que la restauració podrà tornar a obrir amb les mateixes limitacions que a la resta de Catalunya, hi haurà negocis que optaran per no fer-ho. Mentre Baqueira Beret (Val d'Aran) i Masella (Cerdanya) continuaran obertes "sota mínims" i aquesta última aplicarà un ERTO parcial.

Armengol ha explicat que demanen al Govern "indemnitzacions" per l'impacte que han tingut les restriccions a la comarca i ha criticat que no hi hagi una "correlació" entre les mesures adoptades i els ajuts previstos per fer front a aquesta situació. En aquest sentit, ha explicat que des de l'executiu català els han dit que estan estudiant un segon paquet de 500 milions d'euros i que, en aquest cas, miraran de tenir en compte els índexs de facturació dels negocis a l'hora de repartir els diners.

Des d'Empresariat Cerdanya també han demanat incorporar nous sectors als ajuts, com ara el de la distribució i el dels autònoms vinculats al sector de la neu, després que s'hagi aconseguit una dotació econòmica per a les escoles d'esquí en aquesta convocatòria. El seu president considera que el problema no està en la mobilitat, sinó en la interacció social i ha posat com a exemple les aglomeracions que s'han vist dies enrere als carrers comercials de Barcelona.

ERTO a Masella

L'estació d'esquí ha emès un comunicat aquest dimarts per valorar el pla de xoc aprovat pel Procicat per als propers 10 dies i que implica el tancament de tots els municipis de dilluns a diumenge. Els responsables de les instal·lacions han explicat que obriran a diari "pel compromís amb els municipis, amb el personal i per mantenir i conservar l'estat de neu a pistes en bones condicions per quan es pugui tornar a reobrir el 100% del domini esquiable amb normalitat". Malgrat això, asseguren, "a l'empresa li resulta econòmicament inviable mantenir les instal·lacions en funcionament només pels municipis d'Alp, Das i Urús, per on s'estén el domini esquiable. L'estació aquests dies obrirà les seves pistes i remuntadors, sota mínims, i adaptant-se a la demanda dels esquiadors".

L'empresa ha decidit aplicar un ERTO parcial, amb el compromís que "si la situació es normalitza" restablirà els llocs de treball "de seguida", asseguren els seus responsables. Consideren que Masella "és l'estació privada de Catalunya que menys ha treballat durant les festes, pel tancament perimetral de la Cerdanya", ja que gairebé tota la resta de les estacions d'esquí alpí catalanes "són de titularitat pública i depenen, directament, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Això fa que Masella, en aquests moments crucials de la facturació de la temporada, és manté oberta a compte dels recursos propis". En el comunicat, els responsables de l'empresa també expliquen que emprendran "totes les accions per demanar ajuts a l'administració per tal de garantir la seva viabilitat".



Només quatre dies sense restriccions

De les quatre setmanes que porta oberta l'estació (des del passat 14 de desembre), "només els primers quatre dies es van desenvolupar sense cap mena de restricció per contenir la pandèmia", lamenten des de la Masella, i afegeixen que les festes han estat "molt dolentes" i amb una afluència d'esquiadors baixa, la qual es veurà encara més perjudicada els propers dies pel confinament municipal. "És un important revés econòmic per Masella, pels seus proveïdors, pel sector de l'esquí i per l'economia de la Cerdanya en general", continua el comunicat.



La restauració veu en la reobertura «un pedaç més»

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, Nativitat Bover, veu el nou confinament, amb el qual podran tornar a obrir, com "un pedaç més". Així, ha assegurat que els negocis d'aquest sector situats en els municipis més poblats potser ho tindran més fàcil però que, en canvi, els dels petits no tenen "res garantit" i que si acaben aixecant la persiana és per a què entri algun ingrés.

Bover ha alertat que el sector de la restauració de la comarca porta sis mesos sense poder treballar: "Estem molt cansats ja de portar tot el pes a l'esquena". A més, ha titllat de "propina" l'ajuda anunciada pel Govern, tot i entendre que es tracta d'una convocatòria per cobrar de forma ràpida. En aquest sentit, però, ha destacat que si l'executiu observa la documentació se n'adonarà que és "minsa" en relació a la facturació d'aquest període.



Baqueira, també «sota mínims», mantindrà els treballadors actuals

D'altra banda, Baqueira Beret també seguirà oberta però amb "serveis mínims". Així, fins aquest diumenge estaran disponibles els sectors de Baqueira, Bonaigua i Beret però a partir de dilluns només ho estarà Baqueira. Tot i que des del complex reconeixen que les previsions d'afluència de cara a la setmana vinent són "clarament modestes", aposten per continuar donant servei als residents al municipi del Naut Aran. També mantindran tots els treballadors actuals i intentaran aguantar aquests dies de gener "com sigui", com ara gastant vacances, tot esperant que a partir del 17 de gener es pugui ampliar l'obertura de les instal·lacions.

Concretament, a partir del dia 11 estaran oberts deu remuntadors que donaran accés a 35 quilòmetres de traçats i 33 pistes. Pel que fa a la restauració, a Baqueira 1800 funcionarà el restaurant i la terrassa Bosque amb les limitacions horàries. Mentre, el lloguer i guarda-esquís de Ski Service 1500 estarà obert amb limitacions d'aforament només entre setmana. Des de l'estació aranesa recorden que durant el Nadal s'ha dut a terme un control d'aforament "estricte" a través de la venda anticipada en línia.