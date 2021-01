El PDeCAT de la Cerdanya posa dos candidats a a les llistes de Lleida i Girona

El PDeCAT a la Cerdanya ha escollit el regidor de Puigcerdà Àlex Rubio i l'alcalde de Prullans, Albert Maurell, com a candidats de la comarca a les llistes al Parlament de Catalunya per a les eleccions del 14 de febrer. Segons ha informat la formació, Rubio ha estat escollit per a representar la Cerdanya pertanyent a la província de Girona, mentre que Maurell representarà Lleida. En aquest sentit, el partit ha destacat el «compromís» dels dos candidats amb la comarca perquè tant Rubio com Ribot provenen de la política municipal, «volent així destacar la importància de comptar amb el món municipal a l'hora de governar Catalunya, i més encara en el context de pandèmia en què els ajuntaments han estat l'administració que més ha acompanyat la ciutadania», segons han explicat des del partit. El Partit Demòcrata ha acabat el procés de confecció de les llistes amb 111 candidats.