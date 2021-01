Llívia inicia els tràmits per poder embotellar l'aigua del circuit termal

Llívia ha activat un nou projecte per revitalitzar l'economia local i la promoció del poble i la seva oferta turística a partir dels seus elements naturals. L'Ajuntament ha decidit donar una passa més en la gestió de les noves aigües termals, que aquest any passat ha estrenat al parc de Sant Guillem, i iniciar la tramitació d'un pla per embotellar i vendre l'aigua per a consum humà.

L'equip de Govern ha aprovat activar la tramitació d'una demanda a la Generalitat sobre la qualitat de l'aigua termal per tal que obtingui les catalogacions d'aigua mineromedicinal i mineronatural. Els membres de l'equip de govern que encapçala Elies Nova considera que l'aigua pot tenir unes qualitats idònies per a l'alimentació i usos medicinals. Davant d'això, el mateix alcalde ha anunciat l'inici de la tramitació per obtenir aquests segells a través d'un protocol d'anàlisis que durant un any sotmetran les aigües de la veta que abasteix el circuit termal a valoracions tècniques. Si durant aquest cicle complet d'anàlisis l'aigua compleix els requisits exigits per la Generalitat, l'aigua de Llívia podria obtenir una catalogació que la faria apte per al consum i per a tractaments terapèutics aportant alhora un nou element de promoció per la vila. Els organismes encarregats de fer els anàlisis i validar la catalogació de l'aigua són el departament d'Empresa i Coneixement i el Servei d'Investigació i Recursos Naturals. Una vegada superades les anàlisis durant dotze mesos, l'Ajuntament haurà d'adaptar la gestió de l'aigua a la normativa d'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà. L'alcalde Elies Nova ha argumentat que l'Ajuntament ha iniciat els tràmits del projecte gràcies a les «excepcionals propietats» de l'aigua.