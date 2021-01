La Diputació de Girona ajudarà l'acció cultural via telemàtica

La Diputació de Girona ha aprovat les noves bases per a la subvenció d'activitats culturals per aquest any. Així, segons ha informat l'òrgan provincial, en la majoria de línies d'àmbit cultural s'hi recullen la possibilitat que la programació pugui ser virtual, les despeses de suport a les plataformes de venda d'entrades o del personal de suport, i les despeses per a adaptacions a les activitats culturals virtuals.

Igualment, en el cas de les activitats presencials, també seran subvencionables les despeses relacionades amb la seva seguretat sanitària en concepte com ara la compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic o termòmetres. Dins de les bases per a la concessió de subvencions per al foment de programes i projectes educatius, la Diputació de Girona hi ha afegit una nova línia d'ajudes destinada al finançament de la redacció o revisió de projectes d'Educació 360 o educació a temps complet. Aquestes ajudes estaran destinades als ajuntaments.