Lleida analitzarà amb els municipis cerdans si es queda les carreteres

La Diputació de Lleida portarà a terme en els pròxims mesos un estudi sobre la gestió de totes les carreteres de l'Alt Urgell i els municipis de la Cerdanya dins la seva demarcació per analitzarà amb els ajuntaments tant les inversions que cal fer en els vials que ja són competència de l'ens provincial com la possibilitat d'assumir la gestió dels que són de titularitat municipal. L'actuació afecta els municipis cerdans de Lles, Montellà i Martinet, Bellver, Prullans i Prats i Sansor.

El projecte, dins del Pla Zonal de la Diputació de Lleida, te com a objectiu fer una diagnosi de quina és la situació actual de la xarxa viària al territori de la demarcació. La Junta de Govern de l'ens ha aprovat la licitació del contracte per a l'assistència tècnica per a la redacció d'aquest Pla Zonal de la xarxa local de carreteres amb un pressupost base de licitació de 217.800 euros. Segons ha explicat la mateixa Diputació, «el primer que es farà serà un estudi de les carreteres de titularitat municipal que són susceptibles de ser traspassades a la Diputació o a la Generalitat, i de les carreteres que són de titularitat dels ens supramunicipals que també poden ser traspassades a ens locals». L'estudi anirà acompanyat d'un anàlisi econòmic de la inversió que requereixen aquestes carreteres per poder ser posades en normativa. A partir d'aquí, es valorarà la inversió en cada vial en funció de la seguretat, la rendibilitat i l'impacte territorial i es prioritzarà els pobles amb tan sols un accés.