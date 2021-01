Alt Urgell i Cerdanya creen una App que promociona els seus aliments

Els productors agroalimentaris de la Cerdanya i l'Alt Urgell s'han unit amb els restauradors i hotelres de les dues comarques per crear una aplicació que identifica i promociona el consum dels aliments del territori tant a les botigues com als restaurants.

Segons han explicat els seus creadors, Piriteca és un aplicatiu de mòbil que «pretén incentivar l'ús del producte local a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya». Així, la nova plataforma digital «facilita la tasca d'informar en quins establiments es poden trobar productes de proximitat». Amb el projecte, productors i profesionals de l'hostaleria i la restauració volen potenciar que la ciutadania esculli els llocs on anar a menjar en funció de la seva qualitat i la responsabilitat amb el territori, segons han remarcat els seus impulsors. La nova aplicació ofereix informació sobre els bars i restaurants adherits a les associacions col·laboradores del projecte de la Cerdanya i l'Alt Urgell que promouen productes locals.

A l'aplicació també s'hi pot trobar la seva història, quins són els punts forts de cada local, com reservar-hi una taula, on trobar-los i amb quins productors del territori col·laboren. La nova eina digital també ofereix una botiga en línia on es podran comprar directament els productes o plats per emportar o s'indicarà on es poden comprar. El projecte forma part del pla ´De la Terra al Plat' promogut pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la col·laboració de les associacions d'Hostaleria de l'Alt Urgell, d'Hotels i Allotjaments Turístics de la Cerdanya, Agroalimentària de la Cerdanya, Menja't l'Alt Urgell, Cuina Pirinenca de Cerdanya i l'Associació de productors i el·laboradors ecològics. El projecte compta amb el suport dels dos consells comarcals i el finançament del Govern amb l'ajuda de fons europeus.