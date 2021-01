Ger aprova una partida de 15.000 euros per ajudar els empresaris de la població

L'Ajuntament de Ger ha anunciat que en el pressupost municipal per aquest any 2021, aprovat a final del mes passat, hi ha inclòs una partida de 15.000 euros que destinarà a Promoció Econòmica i que repartirà entre els professionals del poble. L'equip de govern que encapçala Alfons Casamajó ha considerat que «el moment actual requereix més que mai treballar per dotar el territori d'eines i recursos que reverteixin en la reactivació de l'economia» i, per això, aquesta partida constarà d'una part que es destinarà a ajudes directes per valor de 1.000 euros als que «optaran aquells establiments que hagin estat afectats més directament per les mesures de tancament decretades per paliar els efectes de la Covid-19», segons ha anunciat el consistori. En les pròximes setmanes en publicarà les bases. Pel que fa a la resta de partida «està previst destinar-la a diferents accions de promoció econòmica que puguin reforçar els diferents sectors afectats».