La CUP de Lleida obre un perfil a Tik Tok per fer la campanya

La CUP de la demarcació de Lleida ha activat un perfil de Tik Tok que se suma als que ja té actius a altres xarxes socials com Instagram, Twitter o Facebook. El nou perfil s'ha estrenat amb un vídeo del seu cap de llista per Lleida, Pau Juvillà. Segons han argumentat des de la CUP, en una situació «fortament marcada per la pandèmia, les xarxes socials jugaran un paper clau i la CUP no es vol quedar enrere». La nova acció comunicativa posa l'accent en la pròxima campanya electoral per als comicis del mes de febrer, en la qual serà difícil fer actes polítics tradicionals i, doncs, «les xarxes socials tindran un paper fonamental». En aquesta línia, Tik Tok, «l'aplicació d'edició i publicació de vídeos més jove», segons han emfatitzat els joves polítics, serà important per arribar als electors d'aquesta franja d'edat. La CUP vol marcar així un perfil amb un to molt més «desenfadat» que qualsevol altra xarxa social, amb vídeos que penjarà en funció del missatge que vulgui transmetre.