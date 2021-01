El nou local social amb botigueta i bar de Prats revitalitza el poble

Prats i Sansor té de sobte un punt neuràlgic de la vida veïnal. El projecte de l'Ajuntament d'obrir un local social i centre cívic que alhora tingués una botigueta, un petit bar i una sala amb biblioteca i espai per a reunions i activitats culturals ha despertat la vida social del poble. En les primeres setmanes de funcionament, el local social ja s'ha convertit en el punt de trobada de molts veïns, que, especialment en aquestes setmanes de restriccions i confinaments, han descobert un punt on veure's i parlar.

L'equip de govern municipal ha confiat la gestió del nou l local social a través d'un contracte de concessió a Lídia Pérez, una veïna de Caldes de Montbui que va presentar un projecte de dinamització social i cultural pel poble. Al nou centre cívic de Prats, Pérez hi ofereix un punt de trobada que alhora ofereix activitats com ara tallers de guitarra, pilates o de memòria, els quals han quedat aturats en espera que la pandèmia els permeti reactivar. Igualment, l'espai ha esdevingut aparador per als creadors locals, com ara una pintora, un escultor o un productor de patxaran. En paral·lel, el bar ha permès fins i tot que alguns veïns es coneguessin, segons ha explicat Pérez: «Aquí s'estan destapant moltes coses; hi ha molta vida al poble». La botigueta, amb productes de primera necessitat, permet als veïns no haver de desplaçar-se a Bellver o Alp a comprar.

El local obre en horari de matí i tarda i a l'estiu oferirà terrassa.