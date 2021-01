Llívia reprèn el curs estrenant escola, després de reivindicar-la en els darrers quinze anys

Els 85 alumnes d'infantil i primària de Llívia han reprès les classes aquest dilluns i 65 d'ells ho han fet en un nou edifici. D'aquesta manera, s'ha fet realitat un projecte reivindicat des de feia quinze anys i en el qual l'ajuntament ha sufragat un 80% del cost de les obres. Així, dels 1,8 milions invertits fins ara, el Departament d'Educació ha aportat 540.000 euros i la Diputació de Girona 91.000 més. Ara, el consistori demana més ajuda a la Generalitat per completar els treballs de la segona planta, que estan pràcticament enllestits i serviran per acollir l'alumnat de 5è i 6è. Aquest gener també ha de començar la rehabilitació de l'escola antiga i es calcula que totes dues actuacions tindran un cost d'uns 400.000 euros.

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha explicat que la nova escola era "molt esperada" al municipi i ha fet referència al tió de Nadal per detallar que l'estrena ha tingut lloc després d'aquestes festes. De fet, el trasllat de tot el material que hi havia a l'antic edifici, que es començarà a rehabilitar aquest mes, s'ha fet durant aquestes vacances. A les noves dependències també hi ha la Llar d'infants Els Esquirolets, que a partir d'ara podrà acollir bebès lactants a P0.

Nova ha ressaltat que feia quinze anys que esperaven la construcció de l'edifici i que, finalment, es va optar per tirar endavant el projecte amb recursos propis del consistori. Ara demanen a Educació que els aporti el finançament necessari per enllestir les obres de la segona planta de la nova escola, on hi ha les quatre aules per als alumnes de 5è i 6è. Mentrestant, a la planta baixa n'hi ha sis més i s'espera adequar-ne unes altres dues a l'antic edifici, just al costat del nou.

Pel que fa a la llar d'infants, disposa de quatre aules i actualment compta amb 17 infants, tot i que pot arribar a acollir-ne fins a 36. En aquest sentit, Nova ha explicat que darrerament han notat, tant durant com abans de la pandèmia, que diversos segons residents estan interessats en instal·lar-se a la localitat i que el nou edifici de l'escola és un revulsiu més per fer-ho. També destaca el fet que, des de l'estiu passat, el municipi ja compta amb connexió de fibra òptica.