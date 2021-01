Llívia estrena l'escola esperada més d'una dècada al centre del poble

Llívia ha estrenat aquest dilluns, en la represa de les classes després de les vacances de Nadal, l'escola nova que el poble esperava des de feia quinze anys. Pel camí han passat crisis econòmiques i altres projectes, entre els quals un que plantejava fer un edifici nou al parc de Sant Guillem. Amb l'impuls de l'Ajuntament, que s'ha avançat a la falta de recursos de la Generalitat, s'ha pogut obrir aquest nou edifici escolar al centre del poble.

El nou espai s'ha estrenat amb 65 alumnes dels 85 d'infantil i primària. Aquesta trasllat permet iniciar la remodelació de l'antiga escola. Així la comunitat educativa ha guanyat una edifici escolar de més de 900 m2 i una llar d'infants de més de 500 m2. Una última redefinició del projecte ha dedicat la planta superior de l'edifici nou a aules per tal de poder assumir el creixement de població que augura l'Ajuntament a causa dels nous empadronaments. Així, aquest bloc inclou una planta baixa amb cinc aules, una aula de l'AMPA i lavabos i una primera planta amb quatre aules i lavabos. Pel que fa a l'edifici antic, s'hi han ubicat una sala polivalent, menjador, cuina, biblioteca, dues aules d'infantil, sala de professors i lavabos. Les obres han comportat una inversió d'1,8 milions d'euros, dels quals el 80% els ha aportat l'Ajuntament. Ara, el consistori demana més ajuda a la Generalitat per completar els treballs de la segona planta, que estan pràcticament enllestits i serviran per acollir l'estudiantat de 5è i 6è. Aquest gener també ha de començar la rehabilitació de l'escola antiga i es calcula que totes dues actuacions tindran un cost d'uns 400.000 euros.

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha explicat que la nova escola era «molt esperada» al municipi i ha fet referència al tió de Nadal per detallar que l'estrena ha tingut lloc després d'aquestes festes. De fet, el trasllat de tot el material que hi havia a l'antic edifici, que es començarà a rehabilitar aquest mes, s'ha fet durant aquestes vacances. A les noves dependències també hi ha la Llar d'infants Els Esquirolets, que a partir d'ara podrà acollir bebès lactants a P0.

Nova ha ressaltat que feia quinze anys que esperaven la construcció de l'edifici i que, finalment, es va optar per tirar endavant el projecte amb recursos propis del consistori. Ara demanen a Educació que els aporti el finançament necessari per enllestir les obres de la segona planta de la nova escola, on hi ha les quatre aules per als alumnes de 5è i 6è. Mentre, a la planta baixa n'hi ha sis més i s'espera adequar-ne unes altres 2 a l'antic edifici, just al costat del nou. Pel que fa a la llar d'infants, disposa de 4 aules i actualment compta amb 17 infants, tot i que pot arribar a acollir-ne fins a 36. S'ha detectat l'interès de nous residents per matricular els fills.