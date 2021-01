El fred desferma les avaries a les xarxes d'aigua de la Cerdanya

La persistència de les temperatures per sota dels zero graus està provocant a la Cerdanya una allau d'avaries en les canonades que abasteixen d'aigua les cases. Des del dia de Reis, segons tècnics de diferents empreses subministradores es fan més d'una quinzena de sortides al dia per talls causats pel gel a les poblacions més grans.

Les avaries per aigua gelada a l'interior de les canonades està afectant tant primeres residències, per deixadesa dels seus propietaris que no tenen la precaució de deixar una aixeta oberta amb un rajolí d'aigua o posar un calefactor als comptadors, com de les segones residències, que estan tancades des de fa dies a causa dels confinaments. En aquest sentit, els tècnics apunten que quan es tornin a obrir aquestes cases hi pot haver una allau d'avaries. Igualment, la situació encara pot anar a pitjor si aquestes avaries per formació de gel deriven en canonades rebentades, la qual cosa provocarà fuites.

De moment els tècnics discriminen la resolució de les avaries, actuant primer en les cases on hi viuen o tenen animals i deixant per a més endavant les cases d'estiueig tancades. De moment, els abonats, tant particulars com empreses, no s'han hagut de passar més d'un dia sense aigua, en els casos més greus i tècnics i ajuntaments esperen que remunti el termòmetre abans d'obrir carrers.