El tancament turístic fa disparar les demandes de feina a la Cerdanya

La crisi econòmica que pateix el sector del turisme en general a la Cerdanya i amb especial incidència als subsectors de l'esquí, la restauració i l'hosteleria ha fet disparar a la comarca la demanda de feina. La borsa de treball que gestiona el Consell Comarcal, que tenia un fins l'any passat una xifra d'usuaris estable, ha vist créixer el 30% els demandants de feina.

La meitat dels nous cercadors d'un lloc de treball s'han apuntat a la borsa de treball a partir de l'octubre, quan les empreses vinculades a la indústria de l'esquí i les mateixes estacions s'han vist obligades a renunciar a l'arrencada i puntes altes de la temporada com ara les vacances de Nadal. Així, si la borsa de treball tenia fins el mes de març entre 600 i 700 veïns de la comarca apuntats, a partir del mes de mar.ç va créixer amb 150 usuaris més i a partir del mes d'octubre amb 150 més. Aquest augment de 300 persones que busquen una feina ha elevat, doncs, el 30% el volum de gent apuntada a la borsa i que cada dijous consulta la llista d'ofertes de treball que publicita el Consell.

Que la borsa de treball del Consell tingui un miler de persona suposa un percentatge molt alt pel que és el mercat laboral de la Cerdanya. La comarca té un padró oficial de 18.192 persones, de les quals 12.437 tenen entre quinze i 64 anys i poden considerar-se població activa, de manera que el 8% de la població activa hi està apuntada. Segons ha explicat la tècnica del Consell encarregada de la gestió del mercat laboral, Marta Visa, en els nous sol·licitants d'una feina han detectat una nova característica: estan disposats a canviar de sector laboral encara que el seu currículum se centri ni que sigui exclusivament en, per exemple, l'hosteleria o l'esquí. En aquest sentit, aquest fet evidencia que molts veïns de la vall que s'han quedat sense feina no tenen tampoc la perspectiva de tornar al seu lloc de treball i, doncs, la incertesa els empeny a acceptar qualsevol altre plaça laboral. Molts d'aquests treballadors i treballadores formen cada hivern les plantilles de pisters a les estacions i les de cambrers i cuiners als restaurants que nodreixen l'oferta turística que associada a l'esport blanc.

De la mateixa manera que les demandes de feina s'han disparat, les ofertes de llocs de treball s'han reduït perquè bona part de les empreses de la vall estan aturades. Tant és així que si fins l'esclat de la pandèmia a principi de l'any passat l'àrea de gestió laboral del Consell rebia una mitjana de vuit ofertes de feina, ara amb prou feina hi arriben la meitat. En alguns casos, les quatre propostes de treball que sorgeixen setmanalment no són per a una incorporació immediata sinó que responen a la planificació de les empreses per quan es recuperi l'economia, de manera que els nous llocs de treball no passen de dos o tres cada setmana.