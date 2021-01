Els comerciants de Puigcerdà obriran els dilluns fins que no torni el turisme

Els comerciants de Puigcerdà han decidit canviar un dels costums laborals més assentats a la vila i renunciar a la festivitat dels dilluns. En una situació en què els botiguers de productes no essencials han de tancar el cap de setmana, molts han considerat que queda sense efecte el factor compensatori de tancar el dilluns pel fet de treballar el cap de setmana i han optat per aixecar les persianes el primer dia de la setmana.

La mesura pretén donar una mica d'aire a un sector que ha patit un any 2020 molt difícil, amb les aturades econòmiques dels confinaments i, ara en plena temporada d'hivern, el tancament de tot el sector turístic. Això ha deixat la Cerdanya i Puigcerdà sense visitants els caps de setmana, per la qual cosa els comerços de la capital cerdana han vist baixar dràsticament les seves xifres de negoci. Per acabar de rematar la situació, el confinament municipal ha tret a Puigcerdà el rol de capital comarcal i els veïns de la resta de la Cerdanya han deixat d'anar-hi. Davant d'aquesta situació, molts botiguers de productes no essencials han optat per obrir els dilluns fins que la situació de la pandèmia i les restriccions no permeti la Cerdanya recuperar el turisme i la segona residència. La mesura es va començar a aplicar, si bé tímidament, dilluns passat i es reprendrà amb més botigues aquesta setmana entrant. Els comerciants esperen tornar a la normalitat com més aviat millor i recuperar els dilluns festius.